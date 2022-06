Acosan a militantes del Partido Libertario y los acusan de "odio racial"

Embed

"Al rededor de las 16hs del sábado 18 se acerca una persona y nos reclama: ¿por qué apoyan a un genocida que es peor que Hitler? ¿Por qué usan esa bandera que promueve el odio racial? (por la bandera del Gadsden, la amarilla con la serpiente). A lo que le respondí que si venía solo con la intención de atacar, no estamos para recibir agresiones, y que si quería dialogar no tenía ningún problema", asegura Crosta.

"El siguió gritando que bajemos la bandera a la vez que hablaba con las personas que pasaban. Les decía que nosotros éramos peor que Hitler, que queríamos el poder para tener , matar personas y vender sus órganos. Lejos de perder la compostura le pido dialogar, y que deje de gritar, sobre todo porque estaba con la bebé upa. Me escuchó, se aproximó también una mujer (entiendo que su pareja) a reclamar lo mismo pero de manera más calma", cuenta Crosta.

"En cuando dejó de gritar le digo que si trae a una autoridad y si ésta me lo solicita bajo la bandera, asiente con la cabeza y llama al 911. Viene un oficial el cual me pregunta qué tenía la bandera, le explico toda la historia y el oficial me dice: "quédate tranquilo y no saques nada", se retira el oficial y le comunica al muchacho que no estábamos cometiendo ninguna infracción y que la bandera se iba a quedar dónde estaba, el le comenta que es docente de la UBA, que el tenía razón y no nosotros."