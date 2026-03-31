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ENORME REPERCUSIÓN

El grito del exterior que sacudió a Andrea del Boca en Gran Hermano y le pegó donde más le duele

Un grito en el jardín, que apuntó directamente contra Andrea del Boca, generó enorme revuelo en la casa de Gran Hermano.

El grito del exterior que sacudió a Andrea del Boca en Gran Hermano y le pegó donde más le duele

El grito del exterior que sacudió a Andrea del Boca en Gran Hermano y le pegó donde más le duele

Un momento de máxima tensión se vivió en la casa de Gran Hermano cuando un grito desde el exterior rompió la tranquilidad del juego y dejó expuesta a Andrea del Boca en pleno vivo. La escena, que ocurrió en el jardín, no tardó en viralizarse y generó un fuerte impacto tanto dentro como fuera del reality.

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Todo sucedió en cuestión de segundos. Mientras varios participantes se encontraban al aire libre, una voz proveniente de afuera de la casa lanzó un mensaje directo y contundente: "Andrea chorra". El grito fue lo suficientemente claro como para ser escuchado por todos, generando sorpresa e incomodidad inmediata.

Ante esa situación, los jugadores reaccionaron de forma automática: dejaron lo que estaban haciendo e ingresaron rápidamente a la casa para evitar una posible sanción del Big, ya que este tipo de interferencias externas están estrictamente prohibidas por el reglamento del programa.

El episodio no solo alteró el clima del juego, sino que también reavivó una polémica del pasado que involucra a la actriz. En septiembre de 2025, Del Boca fue absuelta en el juicio por la causa conocida como “Mamá Corazón”, en la que se la investigaba por presunta defraudación a la administración pública vinculada a fondos del INCAA.

Según la acusación, se cuestionaba el manejo de unos 36 millones de pesos —a valores de 2019— destinados a una ficción que finalmente no fue emitida, con sospechas sobre la contratación y la triangulación de fondos a través de la Universidad de San Martín. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió absolver a la actriz, a su productora A+A Group y al exministro Julio de Vido, al no encontrar pruebas suficientes de defraudación.

A pesar de ese fallo judicial, el grito que irrumpió en la casa volvió a poner el tema en agenda y dejó en evidencia cómo ciertas controversias pueden reaparecer incluso en contextos completamente distintos. Una vez más, un instante inesperado dentro de Gran Hermano alcanzó para sacudir el juego y desatar un fuerte debate en redes sociales.

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