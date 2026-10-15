Crimen de Fernando Báez Sosa: inusitado pedido de los rugbiers y la categórica respuesta de la Justicia

Qué resolvió la Corte Suprema en el caso Fernando Báez Sosa

La decisión de la Corte Suprema se refiere a un recurso presentado por la defensa de los condenados, que pretendía avanzar con una investigación sobre el desempeño de funcionarios judiciales. El eje de la presentación estaba vinculado con presuntas irregularidades en las actas de imputación, según explicó Tomei.

De acuerdo con el abogado, el planteo había sido llevado ante diferentes organismos judiciales, pero no consiguió que se abriera la investigación solicitada. Por ese motivo, la defensa decidió acudir al máximo tribunal del país.

El rechazo de la presentación representa un nuevo revés para esa estrategia procesal. No obstante, para comprender el alcance de la resolución es necesario separar dos cuestiones: por un lado, las condenas dictadas por el crimen de Fernando y, por otro, el expediente en el que la defensa buscaba que se analizaran posibles irregularidades cometidas por funcionarios.

La diferencia resulta central porque el recurso rechazado no tenía como objetivo directo reabrir el juicio por el homicidio ni revisar automáticamente las penas impuestas. Se trataba de una discusión paralela, centrada en la posibilidad de investigar determinadas actuaciones judiciales.

Tras el fallo, Tomei expresó su disconformidad con el resultado y cuestionó la manera en que se tramitaron los reclamos de sus representados. Su postura apunta a sostener que las objeciones formuladas por la defensa deberían haber recibido un análisis judicial más amplio.

Hugo Tomei cuestionó el funcionamiento de la Justicia y anunció una presentación ante la CIDH

Luego de conocerse el rechazo, el abogado adelantó que buscará llevar el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo, según explicó, será que ese organismo evalúe si durante el proceso se respetaron las garantías vinculadas con el acceso a la justicia.

La CIDH forma parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y recibe peticiones relacionadas con presuntas vulneraciones de derechos reconocidos en los instrumentos internacionales aplicables. La presentación anunciada por Tomei buscaría que se examine el tratamiento que recibieron los planteos de la defensa.

De todos modos, acudir a la Comisión no implica que exista una declaración de irregularidades ni que las condenas vayan a ser modificadas. La admisibilidad y el eventual análisis de una petición dependen de los requisitos y procedimientos establecidos para este tipo de actuaciones.

El abogado también planteó sus cuestionamientos sobre la relación entre la opinión pública y las decisiones judiciales en causas que despiertan un interés social extraordinario.

En su interpretación, los procesos de gran exposición mediática pueden generar un escenario complejo para el sistema judicial, especialmente cuando existe una fuerte demanda social de respuestas. A partir de ese argumento, puso en discusión si la repercusión pública de un caso puede influir en la manera en que se evalúan determinados reclamos.

Se trata de una crítica formulada por la defensa y no de una conclusión establecida por la resolución de la Corte Suprema.

El anuncio de recurrir a un organismo internacional constituye, por lo tanto, el siguiente paso que Tomei anticipó para intentar que se analicen los cuestionamientos que viene planteando en representación de los condenados.

Qué buscaba investigar la defensa de los condenados por el crimen de Fernando

Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con las actas de imputación y con la actuación de funcionarios judiciales durante el procedimiento. La defensa sostuvo que existían motivos para promover una investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas con esos documentos.

Según la explicación de Tomei, el planteo fue rechazado por el fiscal y esa decisión, desde la perspectiva del abogado, no recibió posteriormente el control judicial que correspondía.

El letrado también señaló que una resolución de la Cámara de Apelaciones de Dolores había reconocido la intervención de sus representados como particulares damnificados en ese expediente.

Esta condición procesal es relevante porque permite comprender el lugar que la defensa sostiene que ocupan los condenados dentro de la investigación paralela. Sin embargo, la participación como particulares damnificados no significa que las irregularidades denunciadas hayan sido probadas ni que los funcionarios señalados sean responsables de alguna conducta ilícita.

El conflicto gira alrededor de la posibilidad de que se investiguen los hechos denunciados y del recorrido institucional que tuvo el pedido.

Entre los principales puntos que la defensa puso en discusión se encuentran:

Las actas de imputación: el abogado denunció presuntas irregularidades vinculadas con esos documentos.

El rechazo de la investigación: según Tomei, distintos ámbitos judiciales desestimaron el pedido de avanzar con las actuaciones.

La intervención de otros jueces: la defensa cuestionó que el rechazo dispuesto por el fiscal no hubiera sido revisado judicialmente en los términos que considera correspondientes.

La presentación internacional: tras la decisión de la Corte Suprema, el letrado anunció que recurrirá a la CIDH.

Estos elementos integran el planteo de la defensa y deben diferenciarse de los hechos que fueron examinados durante el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Por qué el fallo no significa que se revise desde cero el juicio por Fernando Báez Sosa

Tras el rechazo de la Corte Suprema, Tomei aclaró que la resolución no supone, por sí misma, que deba comenzar nuevamente la causa principal por el homicidio.

La precisión resulta importante debido a la repercusión del expediente y a la posibilidad de que se confundan las distintas actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

El juicio por el asesinato de Fernando tuvo como objeto determinar las responsabilidades penales de los acusados por el ataque ocurrido en Villa Gesell. El planteo que ahora cuestiona la defensa, en cambio, se relaciona con una investigación separada sobre presuntas irregularidades en actuaciones de funcionarios judiciales.

Por ese motivo, el rechazo del recurso no equivale a una nueva sentencia sobre la responsabilidad penal de los condenados ni supone una modificación automática de sus penas.

Tampoco implica que las denuncias formuladas por la defensa hayan sido acreditadas. El alcance concreto de la decisión debe entenderse dentro del trámite procesal al que pertenecía la presentación.

La estrategia anunciada por Tomei apunta a que un organismo internacional evalúe los cuestionamientos relacionados con el acceso a la justicia. Para que esa iniciativa tenga consecuencias, deberá atravesar los procedimientos correspondientes y recibir el tratamiento que determinen las autoridades competentes.

De esta manera, el conflicto judicial continúa por una vía diferente de la causa principal, aunque permanece ligado a uno de los expedientes penales que más atención pública generaron en la Argentina durante los últimos años.

Cómo fue el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

El asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrió durante la madrugada del 18 de enero de 2020, frente a un boliche situado en la avenida 3 y el paseo 102, en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.

El joven había salido a bailar con amigos cuando se produjo el episodio que terminó con su vida. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el ataque ocurrió entre las 4.41 y las 5 de la mañana.

Fernando recibió una golpiza que incluyó patadas cuando se encontraba indefenso sobre la vereda. Parte de la agresión quedó registrada en imágenes captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares, registros que posteriormente adquirieron relevancia en la investigación.

El material audiovisual permitió reconstruir aspectos del episodio y formó parte de los elementos examinados durante el proceso judicial.

Después del ataque, los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la vivienda que alquilaban, ubicada a pocas cuadras del lugar donde había ocurrido el homicidio.

La investigación avanzó a partir de testimonios, registros audiovisuales y otras pruebas incorporadas al expediente. El caso alcanzó una enorme repercusión en todo el país y generó un seguimiento permanente de las distintas etapas del proceso penal.

La muerte de Fernando también provocó manifestaciones de acompañamiento a su familia y reclamos públicos de justicia. La difusión de las imágenes del ataque y las circunstancias en las que ocurrió el crimen hicieron que el expediente adquiriera una dimensión que trascendió el ámbito judicial.

Desde entonces, cada resolución vinculada con el caso genera una atención considerable, aunque no todas las decisiones tienen el mismo alcance ni afectan necesariamente las condenas dictadas por el homicidio.

Caso Báez Sosa: qué puede pasar después del rechazo de la Corte Suprema

El anuncio de Tomei coloca el foco en los pasos que la defensa pretende seguir después de la resolución del máximo tribunal.

La iniciativa comunicada por el abogado consiste en presentar el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se evalúen las presuntas vulneraciones que denuncia. El planteo se apoyaría en su cuestionamiento al tratamiento judicial que recibieron los pedidos de investigación contra funcionarios.

Sin embargo, la presentación ante la CIDH no garantiza que el organismo admita el caso ni que concluya que existieron violaciones de derechos humanos. Es necesario que se cumplan los requisitos previstos para el procedimiento y que las objeciones sean examinadas conforme a las reglas del sistema interamericano.

También será importante distinguir cualquier eventual avance de esa presentación de las consecuencias que podría tener sobre el expediente penal principal. Son cuestiones diferentes y no corresponde anticipar que una iniciativa internacional vaya a provocar, por sí sola, una revisión del juicio.

Por ahora, el dato central es que la Corte Suprema rechazó el recurso impulsado por la defensa y que Tomei manifestó su intención de continuar el reclamo por otra vía.

El caso Fernando Báez Sosa vuelve así a quedar en el centro de la discusión pública, esta vez por las objeciones que los condenados plantean sobre determinadas actuaciones judiciales y por la posibilidad de que esos cuestionamientos sean presentados ante un organismo internacional de derechos humanos.