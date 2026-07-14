El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

El comunicado de la familia de Manuel Ibero de Gran Hermano

"Como familia de Manuel repudiamos las versiones y comentarios que intentan vincularlo con los rugbiers condenados en la causa de Zárate", comenzó el escrito compartido en redes por el hermano de Manuel Ibero.

"Queremos aclarar que Manuel nunca jugó al rugby y que el hecho de conocer o seguir en redes sociales a una persona de la misma ciudad, que fue sobreseída en esa causa, no autoriza a nadie a instalar la falsa idea de que tiene relación o amistad con los condenados", señalaron.

Y dejaron en claro: "Muy por el contrario, Manuel también sufrió en distintas oportunidades las consecuencias de hechos protagonizados por ese grupo, por lo que resulta profundamente injusto que hoy se lo intente ubicarlo del lado de quienes nunca perteneció".

"Gran Hermano es un juego, pero el juego no puede traspasar los límites del respeto. Difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una tragedia para desacreditar a una persona no forma parte del juego: es una forma de dañar", continuó la familia del ex Gran Hermano.

"Estas afirmaciones no solo perjudican injustamente a Manuel y a su familia, sino que también reviven un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima, cuyo dolor merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación. No todo vale hay límites que nunca deberían cruzarse", concluyó el comunicado.