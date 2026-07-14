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El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

El hermano de Manuel Ibero compartió un escrito de la familia ante algunas versiones que circularon en redes de una supuesta cercanía con uno de los involucrados en el crimen de Fernando Báez Sosa.

14 jul 2026, 13:00
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El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

El comunicado de la familia de Manuel de Gran Hermano por el vínculo con los rugbiers del crimen de Fernando Báez Sosa

La familia de Manuel Ibero, el último eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, enfrentó las versiones que circularon en redes sobre una supuesta cercanía del joven con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

El hermano del joven de Zárate fue contundente al compartir un comunicado de la familia para desactivar cualquier tipo de especulación sobre ese tema y pidieron respetar el dolor de la familia de Fernando. Incluso sostuvo que el propio Manuel fue víctima en algún momento de ese grupo de rugbiers.

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Al ser los rugbiers también de Zárate se instaló en redes alguna especie de conexión con Manu disparando varias especulaciones en redes y también señalaron que el hermano del participante seguía en redes sociales una cuenta de apoyo a los condenados por el crimen. Al instalarse ese rumor, la familia del ahora ex GH compartió un contundente comunicado para dar por terminadas a las erróneas versiones.

Incluso, Laura Ubfal explicó que Manu había sido víctima de ese grupo de rugbiers en el pasado. “Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, sostuvo la periodista en su programa por el streaming de Bondi.

El comunicado de la familia de Manuel Ibero de Gran Hermano

"Como familia de Manuel repudiamos las versiones y comentarios que intentan vincularlo con los rugbiers condenados en la causa de Zárate", comenzó el escrito compartido en redes por el hermano de Manuel Ibero.

"Queremos aclarar que Manuel nunca jugó al rugby y que el hecho de conocer o seguir en redes sociales a una persona de la misma ciudad, que fue sobreseída en esa causa, no autoriza a nadie a instalar la falsa idea de que tiene relación o amistad con los condenados", señalaron.

Y dejaron en claro: "Muy por el contrario, Manuel también sufrió en distintas oportunidades las consecuencias de hechos protagonizados por ese grupo, por lo que resulta profundamente injusto que hoy se lo intente ubicarlo del lado de quienes nunca perteneció".

"Gran Hermano es un juego, pero el juego no puede traspasar los límites del respeto. Difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una tragedia para desacreditar a una persona no forma parte del juego: es una forma de dañar", continuó la familia del ex Gran Hermano.

"Estas afirmaciones no solo perjudican injustamente a Manuel y a su familia, sino que también reviven un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima, cuyo dolor merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación. No todo vale hay límites que nunca deberían cruzarse", concluyó el comunicado.

     

 

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