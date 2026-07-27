Lucía Sosa declarará este martes en la causa por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell

La mujer fue detenida este lunes durante un operativo realizado en Villa Gesell. (Foto: DDI Dolores)

Qué determinó la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que Isabela murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por una broncoaspiración de leche. Además, los peritos descartaron la existencia de lesiones compatibles con violencia física directa.

Sin embargo, la pesquisa continúa abierta y los investigadores intentan establecer si existieron conductas que pudieron haber contribuido al desenlace fatal. En ese marco, también se analiza si la menor pudo haber ingerido alguna sustancia a través de la leche materna o de una mamadera, una hipótesis que forma parte de las pericias en curso.

La declaración de Lucía Sosa se producirá menos de 24 horas después de su detención. (Foto: archivo)

Una declaración clave para la causa

La indagatoria prevista para este martes buscará obtener precisiones sobre las horas previas al fallecimiento de Isabela y contrastar la versión de la imputada con las pruebas y testimonios recolectados hasta el momento.

Mientras tanto, la Justicia también intenta establecer con exactitud la composición del grupo familiar y verificar información sobre otros hijos de Sosa. Existen diferencias entre distintas fuentes respecto de la cantidad de menores que tuvo la mujer.

Asimismo, los investigadores procuran determinar si existen antecedentes adicionales en otras provincias, entre ellas Formosa, donde se mencionaron posibles fallecimientos de menores vinculados al entorno familiar.

En paralelo, el padre del niño de 4 años manifestó su intención de solicitar el cuidado del menor mientras avanza la investigación judicial.