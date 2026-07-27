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Lucía Sosa declarará este martes en la causa por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell

La madre de Isabela, detenida e investigada por presunto abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo, será indagada por la Justicia. Su testimonio es considerado una pieza clave para avanzar en la investigación sobre el fallecimiento de la menor.

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Lucía Sosa declarará este martes ante la Justicia en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la menor. (Foto: A24)

Lucía Sosa declarará este martes ante la Justicia en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la menor. (Foto: A24)
Leé también Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: las pruebas y los antecedentes que complican a la madre
Lucía Sosa, cada vez más complicada por la muerte de su hija Isabela.

La audiencia es considerada un paso central en la causa que lleva adelante el fiscal Diego Calderón, quien analiza la posible comisión del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La mujer fue detenida este lunes durante un operativo realizado en Villa Gesell. El procedimiento incluyó un allanamiento en su vivienda y estuvo a cargo de personal policial y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). La medida se desarrolló en medio de una fuerte conmoción en el barrio, donde vecinos y allegados se concentraron para reclamar justicia.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores y busca reconstruir qué ocurrió antes de la muerte de la niña.

La mujer fue detenida este lunes durante un operativo realizado en Villa Gesell. (Foto: DDI Dolores)

La mujer fue detenida este lunes durante un operativo realizado en Villa Gesell. (Foto: DDI Dolores)

Qué determinó la autopsia

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que Isabela murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio provocado por una broncoaspiración de leche. Además, los peritos descartaron la existencia de lesiones compatibles con violencia física directa.

Sin embargo, la pesquisa continúa abierta y los investigadores intentan establecer si existieron conductas que pudieron haber contribuido al desenlace fatal. En ese marco, también se analiza si la menor pudo haber ingerido alguna sustancia a través de la leche materna o de una mamadera, una hipótesis que forma parte de las pericias en curso.

La declaraci&oacute;n de Luc&iacute;a Sosa se producir&aacute; menos de 24 horas despu&eacute;s de su detenci&oacute;n. (Foto: archivo)

La declaración de Lucía Sosa se producirá menos de 24 horas después de su detención. (Foto: archivo)

Una declaración clave para la causa

La indagatoria prevista para este martes buscará obtener precisiones sobre las horas previas al fallecimiento de Isabela y contrastar la versión de la imputada con las pruebas y testimonios recolectados hasta el momento.

Mientras tanto, la Justicia también intenta establecer con exactitud la composición del grupo familiar y verificar información sobre otros hijos de Sosa. Existen diferencias entre distintas fuentes respecto de la cantidad de menores que tuvo la mujer.

Asimismo, los investigadores procuran determinar si existen antecedentes adicionales en otras provincias, entre ellas Formosa, donde se mencionaron posibles fallecimientos de menores vinculados al entorno familiar.

En paralelo, el padre del niño de 4 años manifestó su intención de solicitar el cuidado del menor mientras avanza la investigación judicial.

En pocas palabras

  • Madre declarará: Lucía Sosa, madre de Isabela, indagada por la Justicia por presunto abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
  • Autopsia preliminar: Determinó que la nena de 2 años murió por broncoaspiración de leche, descartando lesiones de violencia física directa.
  • Investigación en curso: Se analizan horas previas al fallecimiento y posibles ingestas de sustancias, además de antecedentes familiares en otras provincias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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