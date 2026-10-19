Desapareció una docente en Corrientes y su hijo se quebró en vivo: "Mi madre se esfumó"

El desgarrador testimonio del hijo de Nancy Godoy en A24

En diálogo con Luis Novaresio, por A24, Adán, el hijo mayor de la docente, relató que hasta el momento no recibieron información que permita establecer qué ocurrió con su madre. "Por ahora nos dicen que no han tenido resultados positivos de ninguna forma. No tenemos nada, no sabemos nada", expresó.

"No hay rastro, no se encuentran rastros con los perros, no se encuentran rastros con los drones. No sé, mi madre se esfumó", manifestó con angustia.

Consultado sobre la posibilidad de que su madre hubiera abandonado voluntariamente la escuela, Adán descartó esa hipótesis. "Mi madre no hubiese salido. Primero que yo y ella nos criamos en el campo, conocemos el peligro del campo, conocemos todo lo que significa vivir en el campo", sostuvo.

Además, contó que participó de uno de los primeros rastrillajes junto con la Policía y pudo comprobar personalmente las dificultades del terreno. "Ella jamás saldría sola. Si no salió con algún conocido, algo pasó", afirmó.

Nancy Godoy, docente desaparecida en Corrientes.

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista ocurrió cuando Novaresio le preguntó qué presentimiento tenía sobre lo sucedido. "Yo no quiero pensar en eso porque quiero a mi madre viva. Nosotros ayer, en vez de pasar un día con ella, pasamos un día de mierda. No tenemos a nuestra madre", expresó antes de quebrarse.

Qué encontraron en la escuela donde trabajaba la docente desaparecida

Durante los procedimientos realizados en el establecimiento educativo, los investigadores encontraron un termo que pertenecía a Nancy, un pantalón de jean y una blusa. Según explicó el periodista Gabriel Prósperi desde Corrientes, Adán consideró llamativo que su madre hubiera dejado esas pertenencias si realmente tenía intenciones de abandonar la escuela y regresar por sus propios medios.

El recorrido desde el establecimiento hasta el casco de la estancia es de aproximadamente 50 kilómetros, una distancia considerable para atravesar una zona rural de difícil acceso.

Otro dato que llamó la atención es que Nancy conocía el camino y llevaba más de dos meses realizando ese trayecto, habitualmente acompañada por una mujer que vive a unos 100 metros de la escuela.

Para sus familiares, ese conocimiento del terreno hace poco probable que simplemente se haya desorientado.

Una búsqueda contrarreloj en campos, montes y bañados de Corrientes

La investigación está a cargo del fiscal Javier Mosquera, quien trabaja en la zona donde desapareció la docente. Los rastrillajes abarcan extensos sectores rurales y cuentan con la participación de efectivos policiales, bomberos, perros especializados, drones y personal montado a caballo.

También colaboran equipos de las localidades de Goya y Esquina, junto con personal especializado de la Policía de Corrientes. La distancia entre distintos puntos de búsqueda puede alcanzar los 80 kilómetros.

La presencia de bañados, cursos de agua y montes dificulta el desplazamiento de los equipos y obliga a revisar grandes extensiones de terreno.

En paralelo, la investigación intenta reconstruir los últimos movimientos de Nancy y determinar qué ocurrió después del mensaje que envió a su hijo. La familia aseguró que desconoce personalmente a las dos personas detenidas en el marco de la investigación.