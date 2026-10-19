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Desaparición de la docente Nancy Godoy: la preocupante hipótesis de la familia

La mujer de 52 años fue vista por última vez a comienzos de octubre. Sus allegados encontraron objetos personales en el establecimiento rural donde trabajaba. Hay dos hombres detenidos preventivamente.

Desaparición de la docente Nancy Godoy: la preocupante hipótesis de la familia

Desaparición de la docente Nancy Godoy: la preocupante hipótesis de la familia

La desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que trabajaba en una escuela rural del departamento correntino de Esquina, mantiene en vilo a sus familiares. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus allegados sostienen que la mujer no habría abandonado el establecimiento por sus propios medios y creen que alguien de su confianza pudo haberla convencido de salir.

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La hipótesis surgió a partir de las características del lugar y de los elementos que encontraron cuando ingresaron a la escuela. Para la familia, resulta difícil pensar que Godoy haya decidido atravesar sola los caminos rurales, por lo que sospechan que pudo haber intervenido otra persona.

Alejandra Obertelo, nuera de la docente, explicó en diálogo con TN por qué el entorno cercano descarta que la mujer se haya marchado sin compañía. “Nancy no iba a salir de ahí si no era con alguien muy conocido de ella”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó las dificultades para desplazarse por la zona y cuestionó la posibilidad de que la maestra haya intentado regresar caminando por su cuenta. “Nancy no iba a salir sola de ahí, a venirse como loca. No, eso es imposible”, afirmó.

Los objetos que encontraron en la escuela rural

Otro de los puntos que llamó la atención de los familiares fue la presencia de pertenencias personales de Godoy dentro del establecimiento. Entre ellas había un termo que Obertelo le había regalado, un objeto que, según su entorno, la docente no solía dejar atrás cuando viajaba.

Para sus allegados, encontrar esos elementos refuerza las dudas sobre las circunstancias en las que desapareció. “Había pertenencias de Nancy que Nancy no iba a salir sin sus cosas”, señaló su nuera.

Obertelo también planteó la posibilidad de que alguien hubiera intervenido en la disposición de los objetos dentro de la habitación. “Nosotros creemos que le pasó algo o acomodaron las cosas tal cual Nancy acomodaba”, expresó.

A partir de esos indicios, la familia formuló una hipótesis sobre cómo la docente podría haber sido persuadida para abandonar el lugar. “O alguien la engañó diciendo: ‘Vamos, que Lourdes te está esperando para llevarte’. Y en realidad la llevaron a otro lado”, sostuvo Obertelo.

Cómo comenzó la búsqueda de la docente en Esquina

La investigación se inició después de que la familia perdiera contacto con Godoy durante los primeros días de octubre. La mujer trabajaba en la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, una zona de difícil acceso en la que los desplazamientos requieren combinar trayectos en vehículos y a caballo.

El último contacto mencionado por sus allegados fue un mensaje de texto que la docente envió a uno de sus hijos. Como pasaron los días sin que regresara ni hubiera novedades sobre su paradero, sus familiares fueron hasta el establecimiento y dieron aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo de búsqueda en el área. Los rastrillajes incluyen efectivos a caballo y personal preparado para trabajar en sectores con vegetación tupida, condiciones que dificultan las tareas.

En el marco de la investigación judicial, la fiscalía interviniente dispuso la detención preventiva de dos hombres. Sin embargo, la información disponible no precisa qué vínculo tendrían con la desaparición ni cuál sería la evidencia que motivó las medidas.

En pocas palabras

  • Docente desaparecida: La familia de Nancy Godoy, de 52 años, teme que no haya abandonado por voluntad propia la escuela rural donde trabajaba.
  • Pertenencias halladas: Objetos personales de la docente, como un termo de regalo, fueron encontrados en el establecimiento, lo que aumenta las sospechas de sus allegados.
  • Investigación en curso: La justicia detuvo preventivamente a dos hombres mientras se llevan a cabo rastrillajes en la zona de Esquina, Corrientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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