Desaparición de la docente Nancy Godoy: la preocupante hipótesis de la familia

En la misma línea, remarcó las dificultades para desplazarse por la zona y cuestionó la posibilidad de que la maestra haya intentado regresar caminando por su cuenta. “Nancy no iba a salir sola de ahí, a venirse como loca. No, eso es imposible”, afirmó.

Los objetos que encontraron en la escuela rural

Otro de los puntos que llamó la atención de los familiares fue la presencia de pertenencias personales de Godoy dentro del establecimiento. Entre ellas había un termo que Obertelo le había regalado, un objeto que, según su entorno, la docente no solía dejar atrás cuando viajaba.

Para sus allegados, encontrar esos elementos refuerza las dudas sobre las circunstancias en las que desapareció. “Había pertenencias de Nancy que Nancy no iba a salir sin sus cosas”, señaló su nuera.

Obertelo también planteó la posibilidad de que alguien hubiera intervenido en la disposición de los objetos dentro de la habitación. “Nosotros creemos que le pasó algo o acomodaron las cosas tal cual Nancy acomodaba”, expresó.

A partir de esos indicios, la familia formuló una hipótesis sobre cómo la docente podría haber sido persuadida para abandonar el lugar. “O alguien la engañó diciendo: ‘Vamos, que Lourdes te está esperando para llevarte’. Y en realidad la llevaron a otro lado”, sostuvo Obertelo.

Cómo comenzó la búsqueda de la docente en Esquina

La investigación se inició después de que la familia perdiera contacto con Godoy durante los primeros días de octubre. La mujer trabajaba en la Escuela Rural Nº 626, ubicada en el paraje El Malezal, una zona de difícil acceso en la que los desplazamientos requieren combinar trayectos en vehículos y a caballo.

El último contacto mencionado por sus allegados fue un mensaje de texto que la docente envió a uno de sus hijos. Como pasaron los días sin que regresara ni hubiera novedades sobre su paradero, sus familiares fueron hasta el establecimiento y dieron aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo de búsqueda en el área. Los rastrillajes incluyen efectivos a caballo y personal preparado para trabajar en sectores con vegetación tupida, condiciones que dificultan las tareas.

En el marco de la investigación judicial, la fiscalía interviniente dispuso la detención preventiva de dos hombres. Sin embargo, la información disponible no precisa qué vínculo tendrían con la desaparición ni cuál sería la evidencia que motivó las medidas.