Buscan a una docente desaparecida hace 11 días y ya hay dos detenidos por el caso

Los investigadores recorren el terreno a pie y a caballo, mientras que los drones permiten inspeccionar desde el aire lugares de difícil acceso. Del operativo participan efectivos de la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

En paralelo, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina para intentar reconstruir los últimos movimientos de Godoy y determinar qué ocurrió antes de que se perdiera su rastro.

Dos detenidos y allanamientos por la desaparición de la docente

La investigación judicial avanzó con la detención de dos personas que habrían sido las últimas en ver a Nancy Godoy. Además, se realizaron allanamientos en los domicilios de los detenidos y de otras personas bajo investigación, con el objetivo de reunir elementos que permitan esclarecer el caso.

La denuncia por la desaparición fue presentada por uno de los hijos de la docente el jueves, después de que la familia comprobara que la mujer no se encontraba en la escuela y tampoco había regresado a su casa. La causa está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía interviniente, pero, por el momento, no trascendieron detalles sobre la situación procesal de los detenidos ni sobre los resultados de los procedimientos realizados.

La sospecha de la familia: "Creemos que alguien la sacó engañada"

Mientras continúa la búsqueda, los familiares de Nancy Godoy expresaron su preocupación y plantearon la posibilidad de que la docente haya sido engañada por alguna persona para abandonar el lugar donde se encontraba. “Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, aseguró Sandra Godoy, sobrina de la mujer, en declaraciones a Canal 5TV.

Según explicó, la familia logró comunicarse con una vecina que vive cerca de la vivienda de la docente. Esa mujer habría visto a Godoy y le habría comentado que regresaría el lunes o martes para trasladarla hasta una estancia, desde donde podría continuar su recorrido hacia Esquina.

Intensa búsqueda en Corrientes de la docente desaparecida.

A partir de ese testimonio, los familiares comenzaron a considerar otras posibilidades sobre lo ocurrido. “Creemos que alguien la sacó engañada, diciéndole que la llevaban hasta la estancia, que la estaba esperando la dueña. Eso pensamos en la familia, no tenemos nada”, expresó Sandra.

Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas que permitan confirmar esa hipótesis. La búsqueda de Nancy Estela Godoy continúa en los alrededores de Esquina, mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas antes de la desaparición y determinar si hubo participación de terceros.