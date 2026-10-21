Detuvieron a un menor de 14 años por el robo al hermano de Makintach: el insólito error que lo delató

Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo en las inmediaciones de La Cava y localizaron al adolescente de 14 años.

Cómo fue el violento robo y secuestro del hermano de Julieta Makintach

Ex jueza Julieta Makintach. (Foto: archivo)

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando varios delincuentes ingresaron a una vivienda del complejo privado Ovejitas I, situado sobre la calle Guido al 2500, en Beccar.

En el interior se encontraba Tomás Makintach, un abogado de 47 años, quien fue sorprendido por los asaltantes mientras descansaba.

Los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera de la propiedad y, una vez dentro, amenazaron al hombre con un arma de fuego para exigirle dinero y objetos de valor. "Date vuelta, dame la plata o te mato", le habría advertido uno de los atacantes.

Durante aproximadamente media hora, los asaltantes recorrieron las habitaciones y se apoderaron de distintas pertenencias. Según la denuncia, robaron 1.000 dólares en efectivo, un teléfono Samsung, un reloj Garmin y una consola PlayStation 3. Además, obligaron a la víctima a realizar una transferencia de 800.000 pesos a una billetera virtual.

Sin embargo, el episodio no terminó dentro de la vivienda. Antes de escapar, los delincuentes obligaron al abogado a subir a su camioneta Ford Kuga y lo mantuvieron privado de su libertad durante varios minutos.

La maniobra habría tenido como objetivo abandonar el barrio cerrado sin despertar sospechas entre los encargados de la seguridad. Finalmente, Makintach consiguió escapar después de aproximadamente diez minutos, mientras que los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie.

El inquietante mensaje que dejaron los delincuentes y la posible conexión con la Banda del Millón

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue una inscripción que los asaltantes dejaron en una pared de la vivienda. "La Banda del Millón. Nano", escribieron los delincuentes, en una aparente referencia a la organización criminal vinculada con una serie de robos violentos en la zona norte del conurbano bonaerense.