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La brutal entradera a una jubilada que terminó con una inesperada confesión: "Un día te di mil pesos"

Tres delincuentes treparon por los balcones de un edificio frente a Playa Varese en Mar del Plata e ingresaron de madrugada al departamento de una mujer de 77 años.

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Violenta entradera a unajubilada. (Foto: gentileza diario La Capital de Mar del Plata)

Violenta entradera a una jubilada. (Foto: gentileza diario La Capital de Mar del Plata)

Una mujer de 77 años sufrió una violenta entradera en su departamento de Mar del Plata, donde tres delincuentes la sorprendieron mientras dormía, la golpearon, la ataron y escaparon con sus ahorros y su teléfono celular. El asalto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este viernes en un edificio ubicado en General Rivas al 2300, frente a Playa Varese en Mar del Plata.

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Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes habrían trepado por los balcones del edificio hasta llegar al tercer piso, donde se encuentra el departamento de la víctima. Allí rompieron el vidrio de una ventana que da al comedor y consiguieron ingresar.

Los tres hombres sorprendieron a la jubilada mientras dormía en su habitación. La golpearon, la maniataron y comenzaron a revisar los distintos ambientes de la propiedad en busca de dinero. “Eran tres. Me despertaron y me querían sacar la plata, todos los dólares. Me pegaron, me dejaron la cara hinchada y no se iban. Me ataron y después me decían que querían más plata”, relató la mujer al medio local LU6.

Los delincuentes encontraron los ahorros que la mujer guardaba en el departamento: USD 3.000 y $700.000. También se llevaron su teléfono celular. Sin embargo, los atacantes estaban convencidos de que había más dinero y continuaron amenazándola para que revelara dónde lo escondía.

Así quedó la vivienda luego del robo. (Foto: gentileza La Capital de Mar del Plata)

Así quedó la vivienda luego del robo. (Foto: gentileza La Capital de Mar del Plata)

Ante la desesperación y con el objetivo de conseguir que abandonaran el departamento, la jubilada decidió engañarlos y les aseguró que guardaba más efectivo en su auto. “Yo más plata no tenía. Entonces al final les dije que sí tenía, pero en el coche, algo que era mentira”, explicó. La respuesta de los delincuentes fue una amenaza de muerte: “Si es mentira te mato, te vamos a matar”, recordó la víctima.

La jubilada aseguró que reconoció a uno de los delincuentes

Durante el asalto se produjo una situación que ahora podría convertirse en una pista clave para identificar a los responsables. La mujer aseguró haber reconocido a uno de los tres atacantes como un hombre que trabajaría como cuidacoches en la zona de Güemes y con quien había tenido contacto días antes.

Según relató, en aquella oportunidad el hombre había limpiado parte de su vehículo y ella le había entregado $1.000. Al reconocerlo dentro de su departamento, la mujer decidió enfrentarlo verbalmente.

Tres delincuentes treparon por los balcones de un edificio frente a Playa Varese. (Foto: Google)

Tres delincuentes treparon por los balcones de un edificio frente a Playa Varese. (Foto: Google)

¿Cómo tú me puedes hacer esto? Un día te di mil pesos”, recordó haberle dicho. La respuesta que atribuyó al sospechoso la sorprendió: “¿Mil pesos nada más?”. El testimonio fue incorporado a la investigación y los efectivos buscan ahora identificar y localizar al hombre señalado por la víctima.

La dejaron atada y logró escapar para pedir ayuda

Después de apoderarse del dinero y el celular, los tres delincuentes huyeron del departamento y dejaron a la mujer maniatada. Pese a los golpes y los dolores que tenía en distintas partes del cuerpo, la víctima consiguió finalmente liberarse por sus propios medios.

Luego salió de su vivienda y bajó hasta el segundo piso del edificio para pedir ayuda a sus vecinos, quienes la asistieron y dieron aviso sobre lo ocurrido. Tras el ataque, la jubilada reflexionó sobre la forma en la que los delincuentes habían conseguido ingresar.

Mi error fue que tengo una persiana ahí, que no la bajo porque es eléctrica. No la bajo porque nunca pasó nada. Pero mirá ahora lo que pasó”, expresó. Y lamentó: “Estás en tu casa, donde debería ser un lugar seguro, donde no debería ingresar nadie más que los que vos creés”.

Investigan si los ladrones sabían que la mujer tenía dólares

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°13 de Mar del Plata, especializada en Robos Calificados en Viviendas y encabezada por el fiscal Mariano Moyano. Una de las principales líneas de investigación apunta al hombre que la víctima aseguró haber reconocido durante el asalto.

Al mismo tiempo, los investigadores buscan determinar si los delincuentes contaban con información previa sobre los ahorros que la mujer tenía en su departamento, especialmente por la insistencia con la que reclamaron más dinero después de encontrar los dólares y pesos.

Como parte de las medidas ordenadas, comenzó el relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio y de otros dispositivos ubicados en la zona para reconstruir los movimientos de los tres sospechosos antes y después de la entradera.

En pocas palabras

  • Entradera violenta: Tres delincuentes asaltaron a una jubilada de 77 años en Mar del Plata, golpeándola y atándola.
  • Robo de ahorros: Los asaltantes sustrajeron USD 3.000 y $700.000, además del teléfono celular de la víctima.
  • Pista clave: La jubilada reconoció a uno de los atacantes como un cuidacoches de la zona, aportando una pista a la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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