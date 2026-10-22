El video que muestra a los presos junto al policía retenido en la alcaidía porteña

Otro de los registros muestra la puerta de acceso al sector de las celdas desde el interior de la dependencia. El paso está bloqueado con distintos elementos, mientras los internos insisten con el pedido de que se presente un representante de la fiscalía.

En otras imágenes se observa a un pequeño grupo de detenidos que intenta romper una de las puertas de las celdas.

(Foto: captura de pantalla)

Un operativo con fuerzas especiales y negociadores

Desde la Policía de la Ciudad indicaron que no existe peligro de fuga y precisaron que el conflicto se desarrolla dentro de una de las celdas del edificio.

Con el correr de los minutos, llegaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y camiones de bomberos. También se mantiene un movimiento constante de efectivos policiales que ingresan y salen de la dependencia, mientras vecinos y transeúntes observan el despliegue en el microcentro porteño.

Al operativo se sumó personal de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con un psicólogo y un negociador. Posteriormente, también arribaron integrantes del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

Los equipos trabajan para controlar la situación dentro de la alcaidía y avanzar en la resolución del conflicto, mientras continúa la intervención policial.