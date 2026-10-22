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El video que muestra a los presos junto al policía retenido en la alcaidía porteña

Las imágenes registraron a varios detenidos dentro de una celda de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires, donde un celador permanece retenido. Los presos reclamaron la presencia de un fiscal y bloquearon el acceso al sector.

El video que muestra a los presos junto al policía retenido en la alcaidía porteña. (Foto: captura de video)

El video que muestra a los presos junto al policía retenido en la alcaidía porteña. (Foto: captura de video)

Un video grabado dentro de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires mostró a un grupo de detenidos junto al policía que mantienen retenido durante un violento enfrentamiento en la dependencia ubicada en Lavalle al 451.

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Las imágenes exhibieron a varios internos dentro de una celda y dieron cuenta de los reclamos que realizan mientras se desarrolla un operativo policial para restablecer el orden.

Los reclamos de los detenidos y las imágenes desde la celda

En uno de los videos se observa a varios presos en el piso y un televisor que transmite en vivo distintos canales de noticias. En otro tramo aparece el celador retenido dentro de la misma celda que los internos. Además, se informó que habría un detenido herido.

"Hagan bajar a un fiscal", se escucha reclamar a uno de los presos. Durante la grabación, los detenidos también hacen referencia a la presencia del policía dentro de la celda y celebran que el episodio haya llegado a los medios de comunicación.

Otro de los registros muestra la puerta de acceso al sector de las celdas desde el interior de la dependencia. El paso está bloqueado con distintos elementos, mientras los internos insisten con el pedido de que se presente un representante de la fiscalía.

En otras imágenes se observa a un pequeño grupo de detenidos que intenta romper una de las puertas de las celdas.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Un operativo con fuerzas especiales y negociadores

Desde la Policía de la Ciudad indicaron que no existe peligro de fuga y precisaron que el conflicto se desarrolla dentro de una de las celdas del edificio.

Con el correr de los minutos, llegaron ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y camiones de bomberos. También se mantiene un movimiento constante de efectivos policiales que ingresan y salen de la dependencia, mientras vecinos y transeúntes observan el despliegue en el microcentro porteño.

Al operativo se sumó personal de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOEM), junto con un psicólogo y un negociador. Posteriormente, también arribaron integrantes del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

Los equipos trabajan para controlar la situación dentro de la alcaidía y avanzar en la resolución del conflicto, mientras continúa la intervención policial.

En pocas palabras

  • Video muestra: Rehenes junto a policía detenido en alcaidía porteña, reclaman fiscal.
  • Situación interna: Internos bloquean acceso y amenazan con romper celdas, hay un herido.
  • Operativo: Fuerzas especiales y negociadores intervienen para resolver el conflicto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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