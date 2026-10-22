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Incidentes entre presos en una comisaría del microcentro porteño durante un intento de fuga

Un grupo de detenidos protagonizó un motín en la Alcaidía Vecinal 1-D, ubicada en Lavalle al 400, donde se reportó la presencia de rehenes. El SAME y los bomberos acudieron al lugar, mientras que fuentes policiales aseguraron que no hay peligro de fuga.

Incidentes entre presos en una comisaría del microcentro porteño durante un intento de fuga. (Foto: NA)

Incidentes entre presos en una comisaría del microcentro porteño durante un intento de fuga. (Foto: NA)

Un grupo de detenidos protagonizó incidentes en la Alcaidía Vecinal 1-D, situada en la calle Lavalle al 451, en el microcentro porteño, durante un intento de fuga. El episodio derivó en un motín dentro de una celda y motivó un operativo policial, con la intervención del SAME y de los bomberos.

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La fuerte declaración del comisario Maciel en el caso Loan. (Foto: gentileza Corrientes hoy)

Según la información oficial replicada en A24, los incidentes se produjeron entre internos dentro de una celda de la dependencia. Fuentes policiales indicaron que el personal trabajaba para controlar la situación y resolver el conflicto. Además, aseguraron que no existe peligro de fuga.

Durante el incidente, dos policías fueron retenidos inicialmente cuando intentaron intervenir para frenar el enfrentamiento. La situación derivó en una toma de rehenes que involucra a un celador policial.

Intervención de fuerzas especiales

La Policía de la Ciudad desplegó al Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un grupo táctico especializado en situaciones de alto riesgo y toma de rehenes. También interviene personal de Asuntos Internos.

El operativo busca recuperar el control del sector tomado por los detenidos y lograr la liberación del celador que permanece retenido dentro de la alcaidía. En paralelo, se lleva adelante una negociación policial para resolver el conflicto.

Bomberos ingresaron con herramientas tácticas

Los bomberos ingresaron a la dependencia con herramientas y equipamiento para intervenir en el sector donde se encuentran los internos. Entre los elementos desplegados hay motosierras, arietes, mangueras y equipos de oxígeno.

Además, se contempla el uso de amoladoras para forzar la entrada o abrir los barrotes, en caso de que resulte necesario avanzar sobre el área tomada por los detenidos. El personal trabaja con precauciones ante la posibilidad de que se produzcan incendios.

Un interno herido y la intervención del SAME

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) ingresó a la alcaidía con suministros médicos para asistir a los afectados. Según la información disponible, uno de los internos resultó lesionado durante la pelea que dio origen al episodio.

La presencia de los equipos sanitarios responde a la necesidad de atender a los heridos, mientras continúa el operativo dentro de la dependencia.

Personal del SAME trabaja en el lugar. (Foto: NA)

Personal del SAME trabaja en el lugar. (Foto: NA)

Las autoridades mantienen un manejo reservado de la información sobre el incidente. Mientras se desarrolla el procedimiento, los efectivos buscan liberar al celador retenido y asistir al interno herido, además de recuperar el control de la celda ocupada por el grupo de detenidos.

El video que muestra al policía retenido junto a los presos en la alcaidía porteña

Las imágenes registraron el interior de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron al celador dentro de la celda junto a los detenidos. En el video se observa a varios presos en el piso y un televisor que transmitía en vivo distintos canales de noticias.

En otro tramo de la grabación, aparece el agente retenido dentro de la misma celda que los detenidos.

Noticia en desarollo...

En pocas palabras

  • Incidentes en Alcaidía 1-D: Un grupo de detenidos provocó un motín durante un intento de fuga, tomando rehenes.
  • Fuerzas Especiales Intervienen: El Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas y bomberos trabajan para controlar la situación y liberar al celador retenido.
  • Dos Policías y un Interno: Inicialmente, dos policías fueron retenidos; un interno resultó herido durante la pelea que originó el conflicto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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