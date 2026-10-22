Incidentes entre presos en una comisaría del microcentro porteño durante un intento de fuga

El operativo busca recuperar el control del sector tomado por los detenidos y lograr la liberación del celador que permanece retenido dentro de la alcaidía. En paralelo, se lleva adelante una negociación policial para resolver el conflicto.

Bomberos ingresaron con herramientas tácticas

Los bomberos ingresaron a la dependencia con herramientas y equipamiento para intervenir en el sector donde se encuentran los internos. Entre los elementos desplegados hay motosierras, arietes, mangueras y equipos de oxígeno.

Además, se contempla el uso de amoladoras para forzar la entrada o abrir los barrotes, en caso de que resulte necesario avanzar sobre el área tomada por los detenidos. El personal trabaja con precauciones ante la posibilidad de que se produzcan incendios.

Un interno herido y la intervención del SAME

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) ingresó a la alcaidía con suministros médicos para asistir a los afectados. Según la información disponible, uno de los internos resultó lesionado durante la pelea que dio origen al episodio.

La presencia de los equipos sanitarios responde a la necesidad de atender a los heridos, mientras continúa el operativo dentro de la dependencia.

Personal del SAME trabaja en el lugar. (Foto: NA)

Las autoridades mantienen un manejo reservado de la información sobre el incidente. Mientras se desarrolla el procedimiento, los efectivos buscan liberar al celador retenido y asistir al interno herido, además de recuperar el control de la celda ocupada por el grupo de detenidos.

El video que muestra al policía retenido junto a los presos en la alcaidía porteña

Las imágenes registraron el interior de la Alcaidía 1 de la Ciudad de Buenos Aires y mostraron al celador dentro de la celda junto a los detenidos. En el video se observa a varios presos en el piso y un televisor que transmitía en vivo distintos canales de noticias.

En otro tramo de la grabación, aparece el agente retenido dentro de la misma celda que los detenidos.

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