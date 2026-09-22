Insólito hallazgo en una comisaría: fue a llevar comida a un preso con su hijo y la Policía encontró algo oculto

Un hombre de 34 años fue demorado en Río Gallegos luego de que personal policial encontrara cocaína y marihuana ocultas dentro de empanadas que pretendía entregar a un detenido alojado en una dependencia policial.
Un hombre de 34 años intentó entregar una bolsa con alimentos a un detenido en una comisaría de Río Gallegos. Durante la inspección, la Policía encontró droga escondida dentro de 11 empanadas. La Justicia secuestró su celular y lo dejó sujeto a la investigación.
Un hombre de 34 años intentó entregar una bolsa con alimentos a un detenido en una comisaría de Río Gallegos. (Foto: La Opinión Austral)
Un hombre de 34 años fue demorado en Río Gallegos luego de que personal policial encontrara cocaína y marihuana ocultas dentro de empanadas que pretendía entregar a un detenido alojado en una dependencia policial.
El hecho ocurrió en la Comisaría Segunda de la capital santacruceña, donde había concurrido acompañado por su hijo de 5 años.
El episodio se produjo cuando el hombre llegó a la comisaría con una bolsa de alimentos destinada a una persona privada de la libertad. Durante la revisión de la paquetería, los efectivos detectaron una irregularidad en una de las empanadas y decidieron ampliar la inspección sobre el resto de los productos.
Al abrirlas, encontraron varios envoltorios ocultos en el interior de 11 empanadas. Dos de los paquetes estaban cubiertos con cinta negra, mientras que otros nueve contenían una sustancia blanca.
Ante la situación, intervino la División Narcocriminalidad para realizar las pruebas correspondientes.
Las pericias preliminares efectuadas por los especialistas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa y cocaína, según informaron fuentes policiales.
Tras el hallazgo, los efectivos realizaron un palpado preventivo al hombre, aunque no encontraron otros elementos vinculados con el hecho.
Por disposición de la fiscalía interviniente, el sospechoso no quedó detenido, pero debió fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
Como parte de las medidas ordenadas en la causa, la Justicia dispuso el secuestro del teléfono celular del hombre y de los envoltorios encontrados dentro de las empanadas para la realización de peritajes.
Los investigadores buscan determinar el destino de la droga y las circunstancias en las que fue preparada para su ingreso a la dependencia policial.
El hombre había llegado a la comisaría junto a su hijo de 5 años. Tras el procedimiento, el niño quedó bajo el cuidado de su madre.
La mujer fue contactada y notificada de lo ocurrido a través del área de Niñez, Adolescencia y Familia, que intervino luego del hallazgo realizado por la Policía.