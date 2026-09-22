Insólito hallazgo en una comisaría: fue a llevar comida a un preso con su hijo y la Policía encontró algo oculto

Ante la situación, intervino la División Narcocriminalidad para realizar las pruebas correspondientes.

Los efectivos encontraron varios envoltorios ocultos en el interior de 11 empanadas. (Foto: La Opinión Austral)

Confirmaron la presencia de cocaína y marihuana

Las pericias preliminares efectuadas por los especialistas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa y cocaína, según informaron fuentes policiales.

Tras el hallazgo, los efectivos realizaron un palpado preventivo al hombre, aunque no encontraron otros elementos vinculados con el hecho.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el sospechoso no quedó detenido, pero debió fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Secuestraron su celular y la droga hallada

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, la Justicia dispuso el secuestro del teléfono celular del hombre y de los envoltorios encontrados dentro de las empanadas para la realización de peritajes.

Los investigadores buscan determinar el destino de la droga y las circunstancias en las que fue preparada para su ingreso a la dependencia policial.

Qué pasó con el niño que lo acompañaba

El hombre había llegado a la comisaría junto a su hijo de 5 años. Tras el procedimiento, el niño quedó bajo el cuidado de su madre.

La mujer fue contactada y notificada de lo ocurrido a través del área de Niñez, Adolescencia y Familia, que intervino luego del hallazgo realizado por la Policía.