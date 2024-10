"Fue secuestrado dos veces", la aberrante confesión

La extraña teoría que conmocionó la investigación

En una entrevista con A24, Marcelo Hanson explicó su sorprendente teoría. "En el mundo criminal, una 'mejicaneada' es cuando unos ladrones roban a otros ladrones. Por ejemplo, si alguien roba un banco, otro grupo podría arrebatarles el botín a los que cometieron el asalto", describió. Luego, aplicó este concepto a la desaparición de Loan y lanzó una bomba que dejó a todos atónitos: "Es posible que Loan haya sido secuestrado por una banda y luego lo secuestraran nuevamente quienes lo secuestraron antes. Loan fue secuestrado dos veces, una posibilidad que aún no se había considerado".

Las declaraciones del abogado llegaron poco después de que los investigadores accedieran a nuevas pruebas extraídas de los teléfonos celulares de personas clave en la causa. Los dispositivos de Camila y Macarena, primas del niño desaparecido, fueron peritados por la policía y los resultados revelaron conversaciones inquietantes que agregan más preguntas a la ya compleja investigación. Estos hallazgos, junto con las declaraciones de Laudelina y el testimonio de un hombre conocido como El Americano, están arrojando nuevas sombras sobre lo que realmente pudo haber sucedido con Loan.

Reveladores mensajes y un oscuro secreto: las pruebas que apuntan a nuevas pistas

Uno de los puntos más alarmantes del caso surgió cuando los peritos revisaron el teléfono de Camila Núñez, una de las primas de Loan. En el dispositivo, encontraron un chat perturbador con otra familiar cercana, Abigail, en el que se discutían asuntos altamente comprometedores. En este intercambio, ambas hablaban sobre un hombre llamado Carlos Pérez y mencionaban que este individuo deseaba "negociar con el fiscal". Pero lo más escalofriante del diálogo fue una mención directa a Victoria Caillava, esposa de un exmarino involucrado en el caso.

Camila escribió: "Ojalá tenga piedad de lo que hizo", refiriéndose a Caillava y lo que habría sido un papel oscuro en la desaparición del niño. Este comentario levantó alarmas inmediatas entre los investigadores, ya que en el vehículo de Caillava y su marido se encontraron restos de material genético que indicaban que Loan había estado sentado allí. Este hallazgo no solo refuerza la implicación de la pareja, sino que también genera nuevos interrogantes sobre su rol en el secuestro.

El hallazgo de estos chats secretos podría ser clave para entender cómo y por qué Loan desapareció. Los investigadores ahora están analizando si existe una red más amplia de complicidad en torno al caso y si la "mejicaneada" mencionada por el abogado es realmente lo que ocurrió.

¿Una confusión fatal o una maniobra criminal?: La versión de Camila sobre lo sucedido con Loan

Los mensajes encontrados en el celular de Camila no son lo único que ha levantado sospechas sobre su rol en el caso. Días atrás, la joven hizo una revelación inesperada sobre lo que cree que pudo haber pasado con su primo Loan. En declaraciones a los medios, Camila expresó que alguien podría haber estado en el campo y llevado al niño. "Lo que más me cierra es que alguien lo vio y decidió llevárselo", afirmó, dejando abierta la posibilidad de que alguien cercano al entorno de la familia estuviera involucrado.

Además, hizo una observación inquietante sobre una persona que hasta ese momento no había sido señalada. "No desconfiaba de Laudelina", dijo refiriéndose a otra prima de Loan, "pero me surgieron dudas cuando mencionó un supuesto accidente". Aunque no profundizó en los detalles, esta declaración añade otra capa de misterio al caso, sugiriendo que Laudelina podría saber más de lo que ha revelado hasta ahora.

Las dudas sobre el papel de "El Americano" y las pistas que aún no cierran

Otro personaje central en la investigación es El Americano, un hombre que ha sido mencionado en varias ocasiones en relación con la desaparición de Loan. Aunque hasta el momento su papel sigue siendo ambiguo, las autoridades están investigando si este individuo podría tener conexiones con bandas criminales o redes de tráfico que podrían haber estado involucradas en la "doble" desaparición de Loan.

La figura de El Americano ha sido descrita como una sombra oscura en la investigación, pero aún no ha sido posible establecer un vínculo directo entre él y el secuestro del niño. Sin embargo, las autoridades no descartan la posibilidad de que esté al tanto de detalles clave que podrían aclarar el paradero de Loan.

Un caso lleno de incertidumbre que sigue sin respuestas

Con cada nueva revelación, el caso de Loan Danilo Peña parece volverse más complicado y angustiante. Las contradicciones entre los testigos, los nuevos hallazgos en los teléfonos móviles y la desconcertante teoría de que Loan fue secuestrado dos veces han dejado a los investigadores y a la sociedad con más preguntas que respuestas.

Aunque las declaraciones del abogado Hanson abrieron una nueva línea de investigación, sigue siendo incierto si esta hipótesis podrá ser probada. La desaparición de Loan, un niño de tan solo 5 años, sigue siendo un misterio doloroso, y cada avance parece abrir una nueva puerta hacia lo desconocido.

Las próximas semanas serán cruciales para esclarecer qué ocurrió realmente con Loan. Las autoridades continúan trabajando intensamente en el análisis de pruebas y testimonios, mientras la familia y la sociedad esperan con angustia cualquier señal que permita devolverle la libertad al pequeño o, al menos, esclarecer las circunstancias de su desaparición.