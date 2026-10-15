Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue internado y deberá someterse a una delicada cirugía

Además, fuentes cercanas al condenado señalaron que deberá permanecer varios días en el hospital durante el período de recuperación posterior a la cirugía.

El operativo de seguridad dispuesto para su internación contempla custodia tanto dentro como fuera del establecimiento médico, debido a que Cositorto continúa detenido.

Las condenas que recibió Leonardo Cositorto

El fundador de Generación Zoe fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por los delitos de asociación ilícita y estafa. Meses después, en julio de ese mismo año, recibió otra condena en Salta, donde fue sentenciado a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Actualmente, permanece detenido en Corrientes. En reiteradas oportunidades, manifestó su malestar por la situación que atraviesa en prisión. Mientras continúa internado, se aguarda su evolución médica tras la intervención quirúrgica prevista para este jueves.