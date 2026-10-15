En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Generación Zoe
Problemas de salud

Generación Zoe: Leonardo Cositorto fue internado y deberá someterse a una delicada cirugía

El fundador de Generación Zoe permanece internado bajo custodia penitenciaria y deberá atravesar una intervención quirúrgica. Según fuentes cercanas, continuará hospitalizado durante varios días.

Leonardo Cositorto fue trasladado a un hospital de Corrientes y será operado.

Leonardo Cositorto fue trasladado a un hospital de Corrientes y será operado.

Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe condenado por estafas, permanece internado en un hospital de Corrientes, donde será sometido a una intervención quirúrgica este jueves. El traslado se realizó desde la unidad penitenciaria en la que cumple su condena hasta el Hospital José Ramón Vidal, donde quedó bajo custodia.

Leé también Leonardo Cositorto: la dura condena que recibió el líder de Generación Zoe por asociación ilícita y estafa
Leonardo Cositorto, condenado por la mega estafa de Generación Zoe. 

El empresario fue ingresado el miércoles por la mañana, quedó alojado en el sector de Quirúrgica 1 y se prepara para la operación. Será sometido a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital.

"El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", detallaron.

De acuerdo con la información aportada a Noticias Argentinas, el procedimiento podría extenderse durante más de cuatro horas, aunque la duración dependerá de la evaluación de los médicos y de lo que encuentren durante la intervención.

Además, fuentes cercanas al condenado señalaron que deberá permanecer varios días en el hospital durante el período de recuperación posterior a la cirugía.

El operativo de seguridad dispuesto para su internación contempla custodia tanto dentro como fuera del establecimiento médico, debido a que Cositorto continúa detenido.

Las condenas que recibió Leonardo Cositorto

El fundador de Generación Zoe fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por los delitos de asociación ilícita y estafa. Meses después, en julio de ese mismo año, recibió otra condena en Salta, donde fue sentenciado a 11 años de cárcel por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Actualmente, permanece detenido en Corrientes. En reiteradas oportunidades, manifestó su malestar por la situación que atraviesa en prisión. Mientras continúa internado, se aguarda su evolución médica tras la intervención quirúrgica prevista para este jueves.

En pocas palabras

  • Leonardo Cositorto: El fundador de Generación Zoe será operado este jueves en Corrientes.
  • Diagnóstico y Procedimiento: Será intervenido por una necrosis en la zona genital.
  • Situación Procesal: Permanece internado bajo custodia penitenciaria mientras cumple condenas por estafas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Generación Zoe
Notas relacionadas
Cositorto frente al juicio más complejo: la trampa que dejó a más de 1.200 personas sin sus ahorros
Generación Zoe: se conoció la dura condena para Leonardo Cositorto por estafa y asociación ilícita
"Se vienen cositas": así es la red de empresas que creó el financista cercano al "Chiqui" Tapia para hacer negocios en el Mundial

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar