"Se vienen cositas": así es la red de empresas que creó el financista cercano al "Chiqui" Tapia para hacer negocios en el Mundial

La empresa se acercó al mundo del fútbol y allí comenzó a crecer. Tanto, que de los auspicios a clubes, llegó hasta la selección nacional, a la AFA y a su mandamás, el "Chiqui" Tapia.

Sus primeros pasos, con coherencia geográfica, los dio en el sur. El nombre de la financiera apareció en la camiseta de Banfield y de Los Andes (Lomas de Zamora). Luego cruzó toda la capital para llegar a Vicente López con Platense. Pero el gran paso lo dio con Racing Club de Avellaneda. Sur finanzas llegó a su camiseta. Y de ahí, vino el gran salto: el contacto con el presidente de la AFA.

Embed

Vallejo y "Chiqui" Tapia, una asociación provechosa

Con la AFA llegó una asociación muy importante para Sur Finanzas. Desde 2024, es el auspiciarte principal de los torneos de la Liga Profesional. Por ejemplo, este campeonato que está por finalizar se llama "Torneo Clausura-Sur Finanzas". Pero no es lo único.

Auspicia a la Selección Argentina

El torneo de segunda

La Liga Femenina

La Liga Proyección de la Liga Profesional

Barracas Central, el club del "Chiqui" Tapia

Con este "respaldo", cobra sentido la frase del inicio de la nota. En los tiempos previos a las elecciones de octubre, llegó el momento de cruzar las fronteras y llegar hasta los Estados Unidos.

En poco tiempo viajo a Estados Unidos y creó por lo menos seis empresas. La primera fue el 10 de octubre: “Sur Finanzas Company Florida”.

El 22 de octubre llegó la segunda compañía: Sur Finanzas Real Estate .

. Dos días más tarde, la gran explosión. Creó otras cuatro: "Sur Car Miami Beach", “Sur Inversiones Miami”, “Sur Store Beach” y “Sur Grill Miami”.

Siempre pensando en las oportunidades del mercado norteamericano y del Mundial de 2026. No hay un detalle de qué rubro maneja cada empresa creada en poco tiempo. Solo por sus nombres se puede imaginar el objetivo. Pero su presencia e influencia en el fútbol argentino no se detuvo.

La situación institucional de San Lorenzo es tan compleja, que Vallejo salió en auxilio del club de Boedo y el Bajo Flores. Sur Finanzas proveyó loa 1.900 millones de pesos que recibió la entidad para pagar sueldos (empleados y los jugadores profesionales) vía la AFA. Tanto movimiento, tan rápido, llegó no solo a Miami, sino hasta el ente recaudador del país: ARCA.

Vallejo en Miami Empresa de exportación. Abrió varias firmas en Miami en pocos meses. (Foto: Gentileza La Nación)

¿Las cuentas en orden?

Por medio de la DGI, hay una investigación que puede comprometer a Vallejo sobremanera. A modo de anticipo de este presente complejo, la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la UIF (Unidad de Información Financiera) detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas entre septiembre de 2022 y julio de 2023. Cifra que no guarda relación con su nivel de actividad. La firma derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas la casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.

Pero ahora, sobre Sur Finanzas, hay una investigación mayor. La investigación que se inició en abril de 2024: los sabuesos de la DGI detectaron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. Ahora, el ente recaudador quiere saber el origen de esa fortuna. Reunida en menos de 3 años.

La denuncia no solo es por un posible lavado de dinero, sino por una posible evasión tributaria a través del servicio de billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP. Estos movimientos han hecho que el fisco reclame - solo en ese rubro - unos 3,300 millones de pesos. Crecer demasiado rápido levantó sospechas.

Ahora, Sur Finanzas y Vallejo están como Ícaro: por volar demasiado cerca del sol, se le quemaron sus alas protegidas con cera.