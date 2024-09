La "Toretto" de La Plata recibió un duro revés y está cada vez más complicada

La negativa fue confirmada por el abogado de la imputada, Flavio Gliemmo, quien manifestó que apelarán la decisión en las próximas horas.

En junio, Alvite fue imputada por homicidio simple con dolo eventual, y su equipo legal había presentado varias solicitudes para que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

Sus defensores argumentaron que la acusada no tenía antecedentes y que sufría de "ataques de pánico, episodios de extrema angustia, manos rígidas e hiperventilación".

No obstante, las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que fue sometida Alvite concluyeron que "no se objetivaron signos y síntomas psiquiátricos" que justificaran un diagnóstico de trastorno psicótico o afectivo mayor, ni de trastorno de pánico o estrés postraumático.

El informe también señaló que la acusada conserva su juicio crítico y tiene "total conciencia de situación". Pese a esta evaluación, la defensa de Alvite expresó sorpresa por el fallo y se mostró confiada en que la Cámara podría revocar la decisión

