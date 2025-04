La sorprendente explicación que dio el cantante de La Mancha de Rolando tras agredir a un motociclista

Quieto relató que los motociclistas intentaron obligarlo a detener la marcha: "Me hacían señas que salga del camino, me querían robar mi vehículo. Con dificultad logré pasarlos y acelerar, pero me corrieron y se pusieron adelante de mi auto para que no pueda pasar, justo antes del peaje".

Aseguró también que nunca descendió de su camioneta, una Volkswagen Amarok, y que uno de los motociclistas actuó de forma amenazante.

“Los increpé por la arriesgada maniobra que realizaron, pero en ningún momento bajé del vehículo, por seguridad. Se baja uno con el casco puesto, metiéndose la mano adentro de la campera, evidentemente tenía un arma. Se acerca gritando, me amenazaba, hasta que escucho que dice 'te estoy filmando', entonces con la mano le pego al casco y cae la cámara", argumentó.

En su versión de los hechos, el músico apuntó a una maniobra premeditada y denunció que fue atacado: "El de la otra moto estaba al lado mío y me gritaba. El acompañante me golpea el auto con algo metálico, un fierro o barreta. Me impedían pasar, al verme amenazado y rodeado y ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión, en la retirada golpeo la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso".

Además, confirmó que radicó una denuncia por tentativa de robo y que su abogado, Leonardo Martínez Herrero, solicitó las cámaras de seguridad del peaje. "Mostrarán lo que la cámara del atacante no muestra ya que su video fue manipulado y editado con el fin de difamarme y/o extorsionarme", recalcó.

El descargo del motociclista afectado

Del otro lado, Fabián, el motociclista de 21 años involucrado, negó la versión del artista. Según él, todo comenzó cuando le tocó bocina porque el conductor de la Amarok intentó "meterse por donde se le cantaba", invadiendo su carril en la fila del peaje.

En un video que el propio joven filmó con su celular, se observa cómo Quieto embiste una de las motos y la arrastra unos ocho metros antes de escapar. "Es un artista al que escucho frecuentemente, al cual admiro, le tengo un apego muy grande, pero es una sensación horrible, feísima, que mi ídolo me trate de esa forma, destruyendo mi vehículo personal", lamentó.

Fabián contó que estaba con su hermana cuando ocurrió el incidente, y que la moto –su medio de transporte diario desde Constitución hasta Virreyes, donde trabaja como encargado en un supermercado– tenía apenas un mes y 23 días de uso. “Para mí estaba bajo efectos de algún estupefaciente, porque se lo notaba alteradísimo y súper agresivo”, declaró.

Tras la publicación del descargo de Quieto, el joven respondió en redes sociales: “50 años tenés, chabón, hacete responsable y dejá de dar falsos testimonios. Los videos no mienten, te invito a que des la cara y yo mismo te muestro los videos originales. Vengo grabando desde que salí de mi casa hasta cuando destruiste mi vehículo”.

Mientras el caso sigue sumando acusaciones cruzadas, La Mancha de Rolando continúa su actividad artística y se presentó el domingo en el Quilmes Rock, donde interpretó algunos de sus clásicos como Arde la ciudad.