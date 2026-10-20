Las seis claves que analizó Ignacio González Prieto para resolver la desaparición de Nancy Godoy: "Corren con..."

Desaparición de Nancy Godoy: las seis claves que señaló Ignacio González Prieto

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy requiere analizar distintas variables para establecer qué pudo haber ocurrido. En ese contexto, Ignacio González Prieto planteó una serie de preguntas orientadas a reconstruir el entorno de la docente y las particularidades del lugar donde se la busca.

El periodista comenzó por la necesidad de determinar quiénes conocían los hábitos cotidianos de Nancy y qué personas mantenían contacto frecuente con ella. La reconstrucción de sus horarios, sus comunicaciones y sus vínculos habituales puede aportar información relevante para establecer sus últimos movimientos conocidos.

“Hay seis puntos clave a considerar. Primero, ¿quiénes conocían la rutina de la maestra y quiénes se contactaban con ella habitualmente?”, planteó durante su intervención televisiva.

Este aspecto apunta a reconstruir el círculo de personas que formaban parte de la vida cotidiana de la docente, sin que ello implique atribuir responsabilidades a quienes integraban su entorno. Para los investigadores, conocer las relaciones habituales de una persona desaparecida puede ayudar a identificar posibles testigos y precisar cuándo se produjo la pérdida de contacto.

El segundo elemento señalado por González Prieto está relacionado con las características geográficas del área. El entorno rural presenta dificultades que pueden complicar tanto la búsqueda como la reconstrucción de los acontecimientos.

La combinación de montes, lagunas, caminos rurales y extensiones de campo abierto representa un desafío para los equipos desplegados en Corrientes. La amplitud del terreno obliga a organizar los rastrillajes con criterios específicos y a prestar atención a sectores que podrían resultar difíciles de recorrer.

“Es un lugar con montes, caminos, lagunas y campo abierto, perfecto para hacer cualquier cosa”, advirtió el periodista al describir las particularidades del escenario.

A esas condiciones se suman otros obstáculos, como la escasez de cámaras de seguridad, las posibles dificultades de conectividad y la eventual ausencia de testigos que hayan observado movimientos relevantes. Por ese motivo, la reconstrucción de los hechos depende de reunir datos provenientes de distintas fuentes.

Nancy Godoy en Corrientes: por qué es importante conocer los caminos de la zona

Otro de los aspectos que destacó González Prieto es la necesidad de establecer quiénes conocen en profundidad los caminos, los accesos y las características del terreno donde se realizan las búsquedas.

En las zonas rurales, las personas que trabajan o transitan habitualmente por determinados sectores pueden tener un conocimiento más preciso de los recorridos, los desvíos y los puntos de acceso menos visibles. Esa información puede resultar útil para orientar los operativos y delimitar áreas de interés.

“Como cuarto punto, cabe preguntarse quiénes trabajan ahí y conocen perfectamente los caminos”, explicó el periodista.

La identificación de trabajadores rurales, vecinos y otras personas que circulan por el paraje constituye una de las líneas de indagación que podrían contribuir a reconstruir los movimientos registrados alrededor de la desaparición.

Sin embargo, el análisis no se limita a quienes desarrollan actividades laborales en el lugar. González Prieto también remarcó la importancia de identificar a los habitantes de la zona que, aunque no trabajen allí, conocen el territorio por transitarlo con frecuencia.

Se trata de personas que podrían aportar referencias sobre caminos secundarios, sectores de difícil acceso o movimientos que hayan llamado su atención. La información que proporcionen deberá ser evaluada por los investigadores junto con el resto de los elementos reunidos en la causa.

El sexto interrogante planteado por el periodista apunta a determinar si el lugar recibe visitantes circunstanciales, como cazadores, pescadores o leñadores.

Estos grupos pueden desplazarse por áreas rurales sin mantener una presencia permanente en ellas. Por eso, establecer si hubo personas ajenas a la actividad cotidiana del paraje durante los días relevantes podría ayudar a completar la reconstrucción del escenario.

La identificación de quienes estuvieron en el área no supone que exista una sospecha concreta sobre ellos, sino que forma parte de las preguntas que, según el análisis periodístico, conviene considerar para ampliar la información disponible.

Desaparición de Nancy Godoy: los rastrillajes con drones y perros rastreadores

Además de señalar las preguntas que deberían orientar la investigación, González Prieto insistió en la necesidad de sostener un trabajo de búsqueda minucioso, adaptado a las características del terreno.

“Hay que hacer un trabajo muy serio”, sostuvo al referirse a los procedimientos que se llevan adelante para intentar localizar a la docente.

De acuerdo con lo mencionado durante el análisis televisivo, los operativos contemplan rastrillajes en campo abierto, utilización de drones y despliegue de personal en los sectores más complejos.

Cada uno de estos recursos cumple una función diferente dentro de las tareas de búsqueda. Los equipos que recorren el terreno pueden examinar áreas específicas, mientras que los drones permiten obtener una perspectiva más amplia de determinados sectores y detectar lugares que requieren una inspección más detallada.

A su vez, los perros rastreadores especialmente entrenados pueden colaborar en la búsqueda mediante la detección de rastros, según el tipo de adiestramiento y las condiciones en las que se desarrolla el operativo.

González Prieto mencionó la participación de canes preparados para trabajar con rastros específicos, rastros generales y la detección de restos humanos.

La coordinación entre los equipos, la selección de las áreas que deben inspeccionarse y la evaluación de los indicios recogidos resultan aspectos importantes en una búsqueda de estas características.

La geografía del lugar puede exigir que los procedimientos se repitan en distintos sectores y que las tareas se adapten a medida que se incorpora información. Por esa razón, la reconstrucción de los últimos movimientos de Nancy y el conocimiento del territorio aparecen como dos elementos centrales del caso.

Hasta el momento, los datos aportados en el relato de la investigación no permiten establecer qué ocurrió con la docente ni confirmar una hipótesis definitiva sobre su desaparición.

Quién es Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes

Nancy Estela Godoy tiene 52 años y se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes.

Su actividad laboral transcurría en un entorno rural que presentaba dificultades para trasladarse diariamente entre el establecimiento educativo y su domicilio. Debido a esas condiciones, la docente solía permanecer en la zona durante los días de semana.

La rutina de Nancy constituye uno de los puntos que adquieren relevancia en la investigación. Conocer sus horarios, sus desplazamientos habituales y las comunicaciones que mantenía con sus familiares puede ayudar a reconstruir la secuencia de acontecimientos previa a su desaparición.

La mujer fue vista por última vez, según la información proporcionada, antes de que sus familiares perdieran el contacto con ella. Desde entonces, la falta de novedades incrementó la preocupación de su entorno y dio lugar a una intensa búsqueda.

Uno de los datos centrales para reconstruir esa secuencia es el intercambio de mensajes que mantuvo con uno de sus hijos.

Nancy Godoy: el último mensaje que recibió su hijo antes de perder contacto

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la última comunicación de Nancy con uno de sus familiares se produjo el miércoles 7 de octubre. Ese día, la docente intercambió mensajes con uno de sus hijos y le aseguró que se encontraba bien.

Sin embargo, la situación cambió cuando el joven intentó responderle. Según el relato, los mensajes dejaron de figurar como entregados y no volvió a recibir noticias de su madre.

La interrupción repentina de las comunicaciones se convirtió en uno de los elementos que permiten delimitar el período durante el cual se perdió el rastro de la mujer.

El contenido de ese intercambio y la secuencia de las comunicaciones pueden resultar relevantes para establecer cuándo se produjo el último contacto confirmado, aunque por sí solos no permiten determinar qué ocurrió después.

Para avanzar, los investigadores necesitan reunir información que permita contrastar los datos conocidos, reconstruir los desplazamientos de Nancy y establecer si hubo personas que pudieron verla durante las horas previas a su desaparición.

En ese contexto, las preguntas planteadas por González Prieto adquieren especial relevancia como guía para analizar las características del caso: quiénes conocían la rutina de la docente, quiénes frecuentaban el paraje y qué información puede obtenerse de las personas familiarizadas con el territorio.