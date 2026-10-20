Caso Nancy Godoy: quién es el único detenido y cuál es el dato que lo puso bajo sospecha

Durante su declaración, el peón aportó información sobre los movimientos de la docente. Sin embargo, cuando el fiscal Mosquera se trasladó hasta la escuela para verificar sus dichos, encontró diferencias que motivaron nuevas medidas judiciales.

La situación derivó en un allanamiento de la vivienda del trabajador, donde los efectivos secuestraron elementos que ahora serán analizados.

Qué encontraron en la casa del detenido

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo que presentaban manchas rojizas. Los elementos fueron enviados al Instituto Médico Forense de Corrientes para establecer si las manchas corresponden a sangre y, en caso afirmativo, determinar si son de origen humano.

Si los primeros estudios arrojan resultados relevantes, podrían realizarse análisis genéticos para determinar si existe alguna vinculación con la docente desaparecida.

De todos modos, el fiscal Mosquera pidió prudencia sobre el hallazgo y recordó que, por las tareas rurales del sospechoso, las manchas también podrían corresponder a sangre de animales.

En el allanamiento no se encontraron pertenencias identificadas como propiedad de Nancy Godoy, por lo que todavía no existe una confirmación pericial que vincule los objetos secuestrados con su desaparición.

El último mensaje de Nancy Godoy y el misterio de la escuela cerrada

Nancy salió de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la escuela rural donde trabajaba. Debido a las condiciones geográficas del lugar, debía recorrer largos caminos de tierra y completar parte del trayecto a caballo.

La docente acostumbraba permanecer varios días en el establecimiento, ya que regresar diariamente a su vivienda resultaba prácticamente imposible.

El último contacto confirmado con su familia ocurrió el 7 de octubre, alrededor de las 20.45, cuando le envió un mensaje a uno de sus hijos. Desde entonces, su teléfono no volvió a registrar actividad.

Una mujer que vive cerca del establecimiento aseguró haber visto a Nancy el viernes 9 de octubre, cuando presuntamente salió a buscar agua. Sin embargo, la familia puso en duda esa versión, que continúa siendo analizada por los investigadores.

Otro elemento que genera interrogantes es el estado en el que fue encontrada la escuela. Según explicó el fiscal, el edificio estaba cerrado y ordenado, sin señales evidentes de desorden.

En el interior permanecían algunas pertenencias de la docente, pero no se encontraron su teléfono celular, un bolso y un portafolios que utilizaba habitualmente.

La denuncia por desaparición fue presentada el 15 de octubre, después de que los familiares comprobaran que Nancy no había regresado y que tampoco se encontraba en la escuela.

Refuerzan la búsqueda de la docente desaparecida en Corrientes

Mientras avanza la investigación judicial, la Policía de Corrientes mantiene un amplio operativo en el departamento de Esquina, con personal especializado, perros rastreadores, drones y efectivos que recorren el terreno a caballo.

La zona presenta enormes dificultades para los equipos de búsqueda debido a la presencia de bañados, montes, caminos anegados y sectores con escasa señal telefónica.

Además, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso incorporar a la investigación a María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3 de la capital provincial, junto con la secretaria relatora Loira Dufort Saserri. La medida busca reforzar las tareas judiciales y acelerar las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

En paralelo, familiares, vecinos y docentes participaron este lunes de una movilización en Esquina para exigir la aparición con vida de Nancy.

Sebastián, uno de sus hijos, aseguró que la familia no cree que su madre haya abandonado voluntariamente el establecimiento, debido a su conocimiento del terreno y a las pertenencias que dejó en la escuela.