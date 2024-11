Villa Gesell: el trágico final y la historia de amor de la única sobreviviente y una de las víctimas

"Cuando me di cuenta de que él estaba muerto, dije 'tengo que sobrevivir yo'. Y acá estoy, recordando todos los momentos hermosos que pasamos juntos", afirmó la mujer, desde la clínica, sobre el derrumbe.

Según detalló, estuvieron 48 años juntos y era el amor de su vida. Sobre su relación, dijo: "Viajamos, disfrutaos, Íbamos a Gesell seguido. Antes de la pandemia, íbamos una semana por mes porque compramos un departamento".

"Hace unos años le agarró el bichito de las termas y Gesell era una parada para ir a San Clemente", agregó, y recalcó: "Después de la pandemia, ya caminaba poco, se quedaba en casa y no tenía muchas ganas de ir a Gesell. Decidimos ir porque tenía que conocer a una chica que se iba a encargar de los inquilinos en enero".

Ese día habían llegado a las 10 de la mañana. Sobre el momento del derrumbe, afirmó: "Sonó un ruido terrible y él me dijo 'escuchaste ese ruido'. A los dos segundos escuchamos ruidos atronadores y se nos cae encima todo. Le escuché decir '¡ay ay!'. Y le dije que era un derrumbe, que se quede tranquilo, que ya nos venían a rescatar. Y él ya no me respondió. Yo ya sabía que se había muerto".

Una joven todavía sigue desaparecida tras el derrumbe en Villa Gesell

Los esfuerzos por rescatar a las víctimas del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell avanzaron significativamente en las últimas horas, con el hallazgo de siete personas que estaban atrapadas entre los escombros.

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que aún falta encontrar a Dana Desimone, la última persona desaparecida entre las ocho víctimas que estaban dentro del edificio en el momento de la tragedia.

Este trágico evento sacudió profundamente a la comunidad de Villa Gesell y movilizó a equipos de rescatistas que, sin descanso, trabajan en la remoción de escombros y en la búsqueda de sobrevivientes.

derrumbe (2).png

Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de varios trabajadores del complejo, incluyendo a Javier Gutiérrez, carpintero de 54 años, y dos plomeros: Matías Chapsman, de 28, y Mariano Troiano, de 47 años.

Además, se informó sobre el descubrimiento del cuerpo de Ezequiel Matu, de 38 años, quien también formaba parte del personal del lugar. Todos ellos fueron encontrados en una misma zona del hotel, sin vida.

Quién es Dana Desimone, la joven que sigue desaparecida

Dana Desimone, de 28 años, es la única persona que aún no fue encontrada tras el colapso del Apart Hotel Dubrovnik. Esta joven, que se había mudado a Villa Gesell tras haber crecido en Lomas de Zamora, había lanzado con mucho esfuerzo un emprendimiento de pastelería llamado Lucky, que se había convertido en su pasión y su proyecto de vida.

Dana trabajaba junto a su pareja, Nahuel Stefanic, sobrino de la exdueña del complejo, María Rosa Stefanic, lo que la vinculaba estrechamente al lugar que terminó siendo escenario de una tragedia.

derrumbe.villa.gesell.png

Ultimas actualizaciones de las autoridades sobre la búsqueda

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó recientemente que los rescatistas lograron llegar a la zona de las habitaciones, donde se esperaba encontrar a Dana. “Llegamos a la habitación y a todo ese segmento, pero no la encontramos”, explicó Alonso, indicando que el lugar fue minuciosamente revisado sin resultados positivos.

Ante esta situación, los equipos de rescate reorientaron su búsqueda. Ahora, el foco se trasladó hacia las áreas de salida de las habitaciones, en los pasillos y otras zonas aledañas.

“Estamos trabajando en la salida de las habitaciones que dan a los pasillos”, detalló Alonso. Esta hipótesis se basa en la posibilidad de que Dana hubiera intentado desplazarse a otro lugar del hotel en el momento en que se produjo el derrumbe, lo que complicaría su localización exacta.