Wanda Nara quedó en evidencia y se supo de qué manera espía a la China Suárez en las redes

Si bien las imágenes eran algo borrosas y pequeñas, se podía distinguir que se trataban de posteos tanto de la actriz como de Mauro Icardi junto a ella.

Así, quedó en evidencia que la conductora aún esta pendiente de los movimientos de la China y Mauro a través de las redes y que posee una cuenta secundaria o ayuda de sus cercanos para acceder a los posteos.

Cabe destacar, que Wanda rápidamente borró las historias de su perfil de Instagram pero ya era tarde porque se habían multiplicado por todas las redes.

Wanda Nara capturas de la China

Paula Varela destrozó a Wanda Nara al contar lo que le dijo en una charla privada: "Ella perdió..."

En medio del conflicto mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la periodista Paula Varela habló este jueves en Bondi y dio detalles de la charla privada que tuvo con la cantante de Bad Bitch.

“Wanda me dice ‘cuando vengan las nenas yo les voy a contar quién es la China Suárez porque ellas no saben, es la mujer que destruyó su familia’”, comenzó diciendo en el ciclo conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

“¿A vos te parece? Una nena, por más que tenga diez años, no le podés decir eso, que es la mujer que destruyó tu familia”, siguió la comunicadora. Y subrayó: “La nena no puede hablar de las cosas que habló en un audio diciendo ‘las pericias psicológicas… te van a llamar de la Justicia’. No chicos, eso no. La culpa lamentablemente es de los padres, no es de los medios”.

Luego, sobre la orden del juez de la restitución de las niñas a su padre, remarcó: “Hoy es jueves, era el último día de la resolución de Hagopian, o sea que hoy es el último día en el que ella debe llevar a las nenas”.

Por otro lado, Varela opinó sobre los despectivos comentarios que hizo Wanda sobre la ex Casi Ángeles: “Wanda estaba todo bien con Mauro mientras lo tenía ahí. Ella dominaba la escena. Acá se encontró con un león que también vino a dominar la escena, que se cansó de los manejos de Wanda y que además está enamorado. Ella perdió todo el poder sobre Mauro, le está pasando que se refleja en la China y le rompe las pel… Entonces, es hermosa ‘¿por dónde le doy? Tuvo una cesárea, tiene tres pibes, tiene quilombos, le dicen Tatiana, es put…’ y alguna manera para bajarla”.