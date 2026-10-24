Milei tildó a Lula de "ladrón y mentiroso" tras sus dichos sobre la Argentina en el debate con Flávio Bolsonaro

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

Las nuevas declaraciones de Milei se produjeron en la recta final de la campaña electoral en Brasil, antes del balotaje previsto para este domingo 25 de octubre, en el que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

Milei manifestó públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal, en un contexto en el que las diferencias ideológicas y económicas entre los gobiernos de ambos países volvieron a quedar expuestas.

La primera vuelta se realizó el 4 de octubre y dejó a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula. Como ninguno superó el 50% necesario para ganar en esa instancia, ambos definirán la elección en el balotaje.

JAVIER MILEI CELEBRÓ EL TRIUNFO DE FLAVIO BOLSONARO EN LA REUNIÓN DE GABINETE

Unos 160 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo. En la primera vuelta, la abstención alcanzó el 21,08%, con aproximadamente 33,47 millones de electores que no concurrieron a las urnas. La participación será uno de los datos a seguir durante la jornada electoral.