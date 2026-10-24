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Milei tildó a Lula de "ladrón y mentiroso" tras sus dichos sobre la Argentina en el debate con Flávio Bolsonaro

El mandatario argentino cruzó a su par brasileño tras sus dichos sobre la pobreza y el consumo de carne de burro en el país, a horas del balotaje que disputará con Flávio Bolsonaro.

Javier Milei cruzó a Lula da Silva en la previa del balotaje presidencial en Brasil.

Javier Milei cruzó a Lula da Silva en la previa del balotaje presidencial en Brasil.

El presidente Javier Milei volvió a cruzar este sábado a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “ladrón y mentiroso” luego de sus declaraciones sobre la situación económica de la Argentina durante el último debate presidencial brasileño, previo al balotaje de este domingo que disputará con Flávio Bolsonaro.

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LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió el mandatario en una publicación en X. Luego, agregó: “Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”.

El nuevo cruce se produjo después de que Lula cuestionara este viernes las políticas económicas de Milei durante el segundo y último debate presidencial con Flávio Bolsonaro, senador y candidato del Partido Liberal (PL), antes del balotaje de este domingo.

Durante el intercambio, el mandatario brasileño comparó las propuestas de su rival con el modelo económico del Gobierno argentino. “En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, la gente está comiendo carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei”, afirmó.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro

Las nuevas declaraciones de Milei se produjeron en la recta final de la campaña electoral en Brasil, antes del balotaje previsto para este domingo 25 de octubre, en el que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

Milei manifestó públicamente su respaldo al candidato del Partido Liberal, en un contexto en el que las diferencias ideológicas y económicas entre los gobiernos de ambos países volvieron a quedar expuestas.

La primera vuelta se realizó el 4 de octubre y dejó a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% obtenido por Lula. Como ninguno superó el 50% necesario para ganar en esa instancia, ambos definirán la elección en el balotaje.

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Unos 160 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo. En la primera vuelta, la abstención alcanzó el 21,08%, con aproximadamente 33,47 millones de electores que no concurrieron a las urnas. La participación será uno de los datos a seguir durante la jornada electoral.

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