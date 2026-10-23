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Milei, los endeudados y el salario mínimo en Brasil: los cruces entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en el debate presidencial

A dos días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos se enfrentaron en TV Globo. Lula cuestionó la cercanía de su rival con Javier Milei, mientras que Flávio Bolsonaro criticó el endeudamiento, la presión impositiva y las tasas de interés en Brasil.

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate televisado antes del balotaje del domingo en Brasil. (Foto: Reuters).

Lula y Flávio Bolsonaro protagonizaron el último debate televisado antes del balotaje del domingo en Brasil. (Foto: Reuters).
Leé también Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron un tenso debate a una semana del balotaje en Brasil
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron un tenso debate a una semana del balotaje en Brasil

El debate se realizó en TV Globo, la principal cadena de televisión del país, y fue el segundo cara a cara entre los candidatos después del encuentro del domingo pasado en TV Band, que estuvo marcado por los insultos. Para esta ocasión, la emisora estableció reglas para evitar que los postulantes se colocaran detrás de su rival mientras hablaba.

Al comienzo del intercambio, ambos evitaron mencionar directamente el nombre del otro. Flávio saludó a “mi candidato rival”, mientras que Lula, con la voz ronca, le dio las buenas noches sin nombrarlo.

Lula vinculó a Flávio Bolsonaro con Javier Milei y cuestionó su modelo económico

Uno de los ejes del debate fue la relación entre Flávio Bolsonaro y el presidente argentino, Javier Milei. Lula cuestionó el rumbo económico de la Argentina y advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, podría tener para Brasil un programa similar.

El presidente brasile&ntilde;o critic&oacute; el modelo econ&oacute;mico de Javier Milei y advirti&oacute; sobre sus posibles consecuencias para Brasil. (Foto: archivo).

El presidente brasileño criticó el modelo económico de Javier Milei y advirtió sobre sus posibles consecuencias para Brasil. (Foto: archivo).

En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, lanzó el mandatario brasileño durante el intercambio.

La referencia a Milei también apareció cuando Flávio cuestionó la situación económica y el poder adquisitivo de los brasileños. El senador comenzó su intervención con una crítica a los salarios y afirmó que, al 23 de octubre, los ingresos ya se habían agotado para muchos trabajadores.

Flávio Bolsonaro cuestionó la deuda, los impuestos y las tasas de interés

El senador opositor apuntó contra la gestión económica del actual gobierno y aseguró que “Brasil volvió a ser un cementerio de obras”.

También cuestionó el endeudamiento, la presión tributaria y los costos financieros que enfrentan las empresas. “¿Por qué endeudaste tanto a los brasileños?”, le preguntó a Lula.

En materia impositiva, advirtió que el país tendrá “el IVA más grande del mundo en la era Lula” y sostuvo que la carga tributaria perjudica a los contribuyentes. “Se invade el bolsillo del contribuyente con la carga tributaria”, afirmó.

El senador cuestion&oacute; el endeudamiento, la presi&oacute;n impositiva y las altas tasas de inter&eacute;s en Brasil. (Foto: Reuters).

El senador cuestionó el endeudamiento, la presión impositiva y las altas tasas de interés en Brasil. (Foto: Reuters).

El candidato opositor también cuestionó las tasas de interés y su impacto sobre la actividad productiva. “Es imposible producir en Brasil con intereses tan altos”, sostuvo.

Los candidatos tuvieron también un cruce por el salario mínimo en Brasil

“¿Cuál sería el salario mínimo en San Pablo si no fuera por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)?”, le preguntó el actual presidente a su rival.

El hijo del exmandatario Jair Bolsonaro evitó responder directamente y criticó la política económica del Gobierno. “El poder adquisitivo fue destruido por el Gobierno, que gasta mucho. Lula, usted endeudó al país”, contratacó. Además, apuntó contra el aumento de las tasas de interés y el endeudamiento de los brasileños.

Por su parte, Lula buscó defender su gestión y diferenciarla de las políticas económicas que asocia con Milei y con la propuesta de su rival electoral.

El escenario electoral antes de la segunda vuelta

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% de Lula, según los resultados citados en la cobertura del proceso electoral.

La diferencia estrecha dejó a ambos candidatos ante una definición ajustada de cara al balotaje del domingo. En ese contexto, el último debate televisado funcionó como una instancia para confrontar sus propuestas económicas y buscar diferenciar sus proyectos de gobierno ante los votantes.

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