En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Pablo Quirno
Agenda presidencial

Milei viaja a España con el canciller Quirno y el vocero presidencial: la agenda que tendrá en Madrid

El Presidente partirá este lunes por la noche y cumplirá una serie de compromisos políticos y académicos antes de regresar a la Argentina. Durante su estadía, se reunirá con una de las principales autoridades de Madrid y participará de distintos encuentros vinculados con la economía.

Milei viaja a España con Quirno y el vocero presidencial: la agenda que tendrá en Madrid

Milei viaja a España con Quirno y el vocero presidencial: la agenda que tendrá en Madrid

El presidente Javier Milei viajará este lunes a España junto al canciller Pablo Quirno y al vocero presidencial Adrián Ravier. La comitiva partirá a las 23 y llegará a Madrid el martes a las 13, hora argentina, aunque las actividades oficiales comenzarán al día siguiente.

Leé también Javier Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados de ANSES en noviembre: cuánto se cobra
Javier Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados de ANSES en noviembre: cuánto se cobra

La primera presentación del mandatario será en el foro Nueva Economía Forum, previsto para las 5.15 del miércoles en el Real Casino Gran Círculo. Más tarde, a las 8, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también participará de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

La agenda continuará a las 10 con una visita a la Fundación Disenso. Dos horas después, Milei se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por la tarde, a las 14, el jefe de Estado tendrá una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador, en el hotel Hyatt Hesperia. El regreso a la Argentina está previsto para las 16, con llegada a Buenos Aires el jueves 22 a las 8.

Una vez en el país, el Presidente retomará sus actividades el viernes, cuando participará de la cena anual de la Fundación Faro.

La agenda de Milei antes de partir a España

Antes de iniciar el viaje, Milei participará este lunes a las 17 de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM de Neuquén. Estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, la actividad del Gobierno continuará en Buenos Aires. A las 10, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto para informar sobre el cierre de la primera etapa del traslado de internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. También estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

A las 15, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su habitual conferencia de prensa.

El martes 20, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno. Dos horas después, Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

Qué otros temas tendrá en agenda el Gobierno

La actividad legislativa también concentrará la atención durante la semana. El miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados abordará proyectos vinculados con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

Por su parte, Monteoliva participará el lunes de la recepción de bienvenida del encuentro de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El martes estará en la apertura de la reunión, que se realizará en el Palacio Libertad y busca promover la cooperación entre fuerzas policiales de distintos países.

El miércoles a las 18, la ministra asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero. Al día siguiente, participará de manera virtual en una jornada sobre seguridad en procesos de la industria de Oil & Gas, en Neuquén.

El canciller Quirno, en tanto, tiene previsto reunirse el jueves a las 14 con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el Palacio San Martín.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también tendrá compromisos durante la semana. El martes será el orador principal del encuentro “Sociedades IA”, en el marco de SAIACONF 2026, en Costa Salguero. El viernes viajará a Medellín, Colombia, como invitado de la Fundación Naumann para participar del Congreso RELIAL 2026, donde disertará sobre las reformas impulsadas en la Argentina.

En pocas palabras

  • Javier Milei: Viaja a España este lunes por la noche con Pablo Quirno.
  • Agenda en Madrid: Participará de foros económicos y se reunirá con autoridades locales.
  • Actividades previas: El Presidente asistirá a la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en Neuquén.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Pablo Quirno
Notas relacionadas
Milei regresó de Estados Unidos y prepara una gira por España y una visita a Vaca Muerta
Milei habló con el secretario de Estado de EE.UU. sobre comercio, inversiones y seguridad
Kicillof defendió a Cristina Kirchner y se ofreció a "poner el cuerpo" de cara a 2027

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar