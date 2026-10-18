Milei viaja a España con el canciller Quirno y el vocero presidencial: la agenda que tendrá en Madrid

Una vez en el país, el Presidente retomará sus actividades el viernes, cuando participará de la cena anual de la Fundación Faro.

La agenda de Milei antes de partir a España

Antes de iniciar el viaje, Milei participará este lunes a las 17 de la Expo Argentina Oil & Gas 2026, en el Espacio DUAM de Neuquén. Estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, la actividad del Gobierno continuará en Buenos Aires. A las 10, Karina Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto para informar sobre el cierre de la primera etapa del traslado de internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. También estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez.

A las 15, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su habitual conferencia de prensa.

El martes 20, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno. Dos horas después, Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

Qué otros temas tendrá en agenda el Gobierno

La actividad legislativa también concentrará la atención durante la semana. El miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados abordará proyectos vinculados con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

Por su parte, Monteoliva participará el lunes de la recepción de bienvenida del encuentro de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El martes estará en la apertura de la reunión, que se realizará en el Palacio Libertad y busca promover la cooperación entre fuerzas policiales de distintos países.

El miércoles a las 18, la ministra asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero. Al día siguiente, participará de manera virtual en una jornada sobre seguridad en procesos de la industria de Oil & Gas, en Neuquén.

El canciller Quirno, en tanto, tiene previsto reunirse el jueves a las 14 con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el Palacio San Martín.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también tendrá compromisos durante la semana. El martes será el orador principal del encuentro “Sociedades IA”, en el marco de SAIACONF 2026, en Costa Salguero. El viernes viajará a Medellín, Colombia, como invitado de la Fundación Naumann para participar del Congreso RELIAL 2026, donde disertará sobre las reformas impulsadas en la Argentina.