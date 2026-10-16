Milei habló con el secretario de Estado de EE.UU. sobre comercio, inversiones y seguridad

Entre los principales temas abordados figuraron el incremento del intercambio comercial, la promoción de inversiones transparentes y la coordinación en materia de seguridad.

La agenda bilateral también contempla iniciativas relacionadas con la energía, los minerales críticos y el desarrollo de infraestructura, sectores considerados relevantes para profundizar la cooperación económica entre ambos países.

Desde el Gobierno estadounidense señalaron que Rubio y Milei reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como a los de la Argentina.

Sin embargo, el Departamento de Estado no precisó si durante la conversación se analizaron acuerdos específicos ni informó sobre posibles anuncios o medidas derivadas del contacto.

Milei ratificó su compromiso contra el antisemitismo

Durante su agenda en Estados Unidos, el presidente también pronunció un discurso en la embajada argentina en Washington, en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

En esa intervención, reafirmó el compromiso de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo y recordó el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

“Ese día, la organización terrorista Hamas, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas nuestros, y 251 fueron tomados como rehenes, de los cuales 21 eran ciudadanos argentinos. Pero lo más grave no fue sólo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo”, recordó Milei desde Washington.

El mandatario destacó el respaldo de Washington a Israel y la coincidencia entre ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo. (Foto: archivo)

El respaldo de Estados Unidos a Israel

En el cierre de su discurso, el mandatario destacó el respaldo de Washington a Israel y la coincidencia entre ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo.

“En esta lucha no estamos solos”, afirmó Milei. En ese sentido, sostuvo que “gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío. Y la Argentina se enorgullece de ser pionera junto a los Estados Unidos en llevar esta causa a todo nuestro continente”.