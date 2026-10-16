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Milei habló con el secretario de Estado de EE.UU. sobre comercio, inversiones y seguridad

El presidente mantuvo una comunicación telefónica con el secretario de Estado estadounidense para profundizar los vínculos económicos y avanzar en objetivos comunes de seguridad.

El presidente mantuvo una comunicación telefónica con el secretario de Estado estadounidense para profundizar los vínculos económicos y avanzar en objetivos comunes de seguridad. (Foto: @SecRubio)

El presidente mantuvo una comunicación telefónica con el secretario de Estado estadounidense para profundizar los vínculos económicos y avanzar en objetivos comunes de seguridad. (Foto: @SecRubio)

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica desde Olivos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para profundizar las relaciones comerciales entre ambos países, promover nuevas inversiones y avanzar en objetivos compartidos de seguridad.

Leé también Milei ratificó en Washington su apoyo a Israel y volvió a pronunciarse contra el antisemitismo: "Habrá tolerancia cero"
Javier Milei encabezó un acto en la Embajada argentina en Washington y reafirmó el compromiso del Gobierno con la lucha contra el antisemitismo. (Foto: Presidencia). 

El contacto se produjo tras la visita del mandatario argentino a Washington, donde desarrolló una agenda centrada en el fortalecimiento de la alianza con el gobierno de Donald Trump y la promoción de oportunidades para la economía argentina.

La comunicación también se conoció antes de la posible llegada al país de dos funcionarios clave de la Casa Blanca y del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El contacto se produjo antes de la posible llegada del vicepresidente JD Vance al pa&iacute;s. (Foto: @opra)

El contacto se produjo antes de la posible llegada del vicepresidente JD Vance al país. (Foto: @opra)

Comercio, inversiones y seguridad, los ejes de la conversación

Según el comunicado oficial, Milei y Rubio destacaron la solidez de la relación entre Buenos Aires y Washington y analizaron alternativas para ampliar los vínculos económicos.

Entre los principales temas abordados figuraron el incremento del intercambio comercial, la promoción de inversiones transparentes y la coordinación en materia de seguridad.

La agenda bilateral también contempla iniciativas relacionadas con la energía, los minerales críticos y el desarrollo de infraestructura, sectores considerados relevantes para profundizar la cooperación económica entre ambos países.

Desde el Gobierno estadounidense señalaron que Rubio y Milei reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como a los de la Argentina.

Sin embargo, el Departamento de Estado no precisó si durante la conversación se analizaron acuerdos específicos ni informó sobre posibles anuncios o medidas derivadas del contacto.

Milei ratificó su compromiso contra el antisemitismo

Durante su agenda en Estados Unidos, el presidente también pronunció un discurso en la embajada argentina en Washington, en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

En esa intervención, reafirmó el compromiso de la Argentina en la lucha contra el antisemitismo y recordó el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023.

“Ese día, la organización terrorista Hamas, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Más de 1.200 personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas nuestros, y 251 fueron tomados como rehenes, de los cuales 21 eran ciudadanos argentinos. Pero lo más grave no fue sólo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo”, recordó Milei desde Washington.

El mandatario destacó el respaldo de Washington a Israel y la coincidencia entre ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo. (Foto: archivo)

El mandatario destacó el respaldo de Washington a Israel y la coincidencia entre ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo. (Foto: archivo)

El respaldo de Estados Unidos a Israel

En el cierre de su discurso, el mandatario destacó el respaldo de Washington a Israel y la coincidencia entre ambos gobiernos en la lucha contra el antisemitismo.

“En esta lucha no estamos solos”, afirmó Milei. En ese sentido, sostuvo que “gracias al liderazgo del presidente Donald Trump, los Estados Unidos han vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío. Y la Argentina se enorgullece de ser pionera junto a los Estados Unidos en llevar esta causa a todo nuestro continente”.

En pocas palabras

  • Milei y Rubio: El presidente Javier Milei dialogó con el secretario de Estado de EE.UU. sobre comercio, inversiones y seguridad.
  • Agenda bilateral: Se analizaron alternativas para ampliar vínculos económicos, incluyendo energía y minerales críticos.
  • Compromiso contra antisemitismo: Milei ratificó el apoyo argentino a Israel y la lucha contra el antisemitismo en Washington.
Resumen generado por Thinkindot AI
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