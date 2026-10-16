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Milei regresó de Estados Unidos y prepara una gira por España y una visita a Vaca Muerta

El Presidente viajará el lunes a Neuquén para inaugurar una cumbre de negocios de la industria energética y un día más tarde partirá rumbo a Madrid para participar de una conferencia.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei regresa de EE.UU. y prepara otra gira (Foto: archivo).

Javier Milei regresa de EE.UU. y prepara otra gira (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei finalizó su visita a Estados Unidos, donde recibió un premio otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y participó de la actividad en honor a la presidencia argentina de la Alianza para la Memoria del Holocausto.

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Ya de regreso este viernes a Buenos Aires, el mandatario prepara una agenda cargada para la semana entrante, que combinará recorridas por el interior del país y un nuevo viaje a Europa.

La agenda del mandatario incluye la promoción de inversiones en el interior, con epicentro en Vaca Muerta y la minería. Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, Milei viajará el lunes 19 a Neuquén para inaugurar una cumbre de negocios de la industria energética de la región conocida como Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

Será su segunda visita a esa provincia desde que llegó al Gobierno y su discurso servirá para impulsar las inversiones en energía e hidrocarburos en Vaca Muerta.

El jefe de Estado arribará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón de Neuquén, donde lo esperará el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales empresas petroleras que formarán parte del evento.

Posteriormente, el martes 20, el Presidente partirá rumbo a Madrid, donde el miércoles 21 participará de una conferencia junto al economista Jesús Huerta de Soto, en un gesto de apoyo a agrupaciones de la derecha española y en medio del convulsionado escenario político tras el adelanto de las elecciones presidenciales anunciado por Pedro Sánchez.

Como en otras oportunidades que viajó a España, Milei no tiene previstas reuniones oficiales con Sánchez.

Desde que asumió la presidencia a finales de 2023, el mandatario argentino realizó seis viajes a España, en los que se reunió con el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos de derecha.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su última conferencia de prensa en la Casa Rosada que acompañará a Milei en ese viaje y alimentó las expectativas de que exprese su apoyo a candidatos de derecha que enfrentarán en las próximas elecciones parlamentarias al PSOE español.

A su regreso de España, el Presidente retomará una agenda que lo llevará de gira por varias provincias, donde anunciará proyectos de inversiones en materia de energía y minería, a través del RIGI.

Aunque aún no fue confirmado oficialmente, la provincia de Catamarca podría ser el próximo destino de Milei tras su paso por Neuquén y España. De confirmarse, el Presidente estaría allí el 29 de octubre para analizar proyectos encuadrados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Regresó de EE. UU. y prepara gira por España y provincias.
  • Agenda: Incluye visita a Vaca Muerta y conferencia en Madrid con figuras de derecha.
  • Próximo destino: Podría visitar Catamarca para analizar proyectos de inversión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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