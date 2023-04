Reapareció Emilio Monzó y pidió que el PRO lleve un solo candidato en provincia de Buenos Aires

Según el diputado, la provincia de Buenos Aires es clave en la política nacional y debe ser ordenada con "reglas claras". "Donde hay un intendente nuestro, no hay PASO", dijo. Es decir, el partido no presentará otro candidato en ese territorio para no poner en riesgo el poder del intendente.

Sin embargo, para Monzó la estrategia debería ser la contraria en los distritos donde no hay intendentes del PRO. "Ahí debería haber PASO como la regla". Es decir, el partido presentaría muchos candidatos en esos territorios para tener presencia. Solo en casos excepcionales, donde se busque la unidad del distrito, se presentaría un candidato único.

Monzó también señala la importancia de "unificar la candidatura a gobernador". "Sería mucho más ordenada la campaña en la provincia de Buenos Aires", planteó. Esto facilitaría desde su mirada la campaña electoral y permitiría un mayor orden en el territorio.

¿Es posible implementar estas políticas en medio de esta interna feroz en el PRO? Emilio Monzó añadió: "Nunca es difícil, nunca es complicado en la política poder llegar y dialogar, el tema es tener voluntad para hacerlo".

Otras voces

Dentro de la estructura de Juntos por el Cambio, ya hay muchos dirigentes que están pidiendo unificar candidaturas. En el caso de Monzó no se expidió por ninguno. Miguel Ángel Pichetto planteó una cuestión similar, aunque se inclinó por Diego Santilli por ser el que más mide.

Otros intendentes como Camilo Etchevarren, de Dolores, más cercano a los "halcones" también se pronunció a favor de Santilli. “Saben que soy macrista, pero hay que terminar con las internas y definir los candidatos".

Más allá de los nombres, en el PRO empiezan a ver que en las encuestas no están cómodos y necesitan llegar lo más unificados posibles a la elección Gobernador