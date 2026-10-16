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ANSES aumentará las jubilaciones en noviembre: cuánto cobrarán los jubilados con bono y sin bono

El organismo previsional aplicará un nuevo incremento ajustado por la inflación de septiembre. Las demás prestaciones también se actualizan en el penúltimo mes del año.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con bono y sin bono (Foto: archivo).

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con bono y sin bono (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó para noviembre de 2026 un aumento del 1,93% para jubilados y pensionados, fijando la jubilación mínima en $444.158,45 netos de bolsillo. En caso de que el Gobierno nacional ratifique la entrega del bono extraordinario de $70.000, el haber total consolidado que percibirá el sector de menores ingresos ascenderá a $514.158,45.

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¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en noviembre con aumento y bono?

Con la aplicación del índice inflacionario del 1,93% determinado por el INDEC, los montos finales para el esquema previsional se desglosan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima básica: $444.158,45

  • Bono extraordinario (sujeto a confirmación del Ejecutivo): $70.000

  • Total consolidado de bolsillo con bono: $514.158,45

Para los titulares que perciben un haber superior a la mínima pero inferior al techo consolidado, el bono se liquidará de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $514.158,45.

¿Está confirmado el bono extraordinario de $70.000 para noviembre?

El pago del refuerzo económico de $70.000 se mantiene vigente durante el calendario de octubre para jubilados, PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC). No obstante, su prórroga para la liquidación de noviembre requiere de una norma u orden oficial expedida por el Poder Ejecutivo.

ANSES actualizó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en octubre

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¿Cómo quedan los haberes de la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

Las demás prestaciones liquidadas por el organismo previsional también se actualizan un 1,93% en el penúltimo mes del año:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber mínimo, situándose en $355.326,76. Si se añade el bono proporcional de $70.000, el ingreso alcanza los $425.326,76.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: representan el 70% de la mínima, alcanzando los $310.910,92. Sumando el refuerzo de $70.000, el monto total es de $380.910,92.

¿Cuál es el calendario de pago según la terminación de DNI?

ANSES dará inicio al cronograma de cobro de haberes correspondientes a noviembre a partir del lunes 9. El esquema estipulado para jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo se ordena según el último número del documento:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de noviembre

  • DNI terminados en 1: martes 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminados en 3: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminados en 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Los titulares pueden verificar su lugar y fecha de cobro ingresando en Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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