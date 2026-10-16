ANSES aumentará las jubilaciones en noviembre: cuánto cobrarán los jubilados con bono y sin bono

ANSES actualizó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en octubre

¿Cómo quedan los haberes de la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

Las demás prestaciones liquidadas por el organismo previsional también se actualizan un 1,93% en el penúltimo mes del año:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber mínimo, situándose en $355.326,76 . Si se añade el bono proporcional de $70.000, el ingreso alcanza los $425.326,76 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: representan el 70% de la mínima, alcanzando los $310.910,92. Sumando el refuerzo de $70.000, el monto total es de $380.910,92.

¿Cuál es el calendario de pago según la terminación de DNI?

ANSES dará inicio al cronograma de cobro de haberes correspondientes a noviembre a partir del lunes 9. El esquema estipulado para jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo se ordena según el último número del documento:

DNI terminados en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Los titulares pueden verificar su lugar y fecha de cobro ingresando en Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.