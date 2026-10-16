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ANSES paga un adicional de $59.063 en octubre: quiénes lo cobran

El organismo previsional confirmó la actualización de una asistencia alimentaria de acreditación automática que se deposita en conjunto con la prestación principal durante este mes.

Quiénes cobran el extra de $59.000 de ANSES (Foto: archivo).

Quiénes cobran el extra de $59.000 de ANSES (Foto: archivo).
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Este adicional económico, orientado a garantizar el esquema alimentario en la primera infancia y gestación, se abona al 100% (sin aplicar el 20% de retención habitual de la AUH) y se acredita de forma directa en la cuenta bancaria del titular según el cronograma habitual de pagos.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche de $59.063 en octubre?

El beneficio contempla de manera directa a dos grupos específicos de titulares de la seguridad social:

  • Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): cobro mensual por cada gestante.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): titular que cobra por niños y niñas de hasta 3 años de edad inclusive.

Es importante remarcar que este monto se deposita por cada hijo que cumpla con el límite de edad. Por ejemplo, una familia con dos niños menores de 3 años percibirá un total acumulado de $118.126 únicamente en concepto de este apoyo alimentario. Asimismo, el importe es totalmente compatible con el cobro de la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar).

AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

¿Qué requisitos hay que cumplir y cómo es el trámite de inscripción?

Para acceder al cobro de este adicional no se requiere realizar ningún trámite ni formulario de inscripción presencial u online. La liquidación la realiza ANSES de forma automática mediante la cruzada de datos de sus bases del sistema.

Sin embargo, para garantizar el cobro es imprescindible cumplir con las siguientes condiciones de mantenimiento:

  • Tener los datos personales y de la relación familiar completamente actualizados en la base de datos de ANSES.

  • Contar con la acreditación formal del embarazo o del nacimiento del menor en el sistema.

  • Que los hijos no superen el límite estricto de 3 años de edad (los beneficiarios con hijos mayores a dicha edad continúan cobrando la AUH tradicional, pero dejan de percibir el Complemento Leche).

¿Cómo consultar la liquidación del pago en Mi ANSES?

Para constatar si el ítem de la asistencia fue liquidado correctamente dentro del haber del mes de octubre, el titular debe realizar los siguientes pasos desde la plataforma oficial:

  • Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES.

  • Iniciar sesión utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Desplegar el menú principal, ingresar a la sección Hijos y seleccionar la opción Mis Asignaciones.

  • Filtrar la búsqueda seleccionando el período correspondiente a Octubre.

  • Verificar el desglose de conceptos donde debe figurar el renglón denominado “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días” con su respectivo monto asignado.

¿Cuál es el calendario de pago según la terminación de DNI?

El adicional se liquida en la misma fecha y cuenta bancaria que la prestación principal (AUH y AUE). Las fechas de cobro correspondientes al período de octubre finalizan según la terminación del documento de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 1: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 2: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 3: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 4: lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 5: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 6: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 7: jueves 22 de octubre

  • DNI terminados en 8: viernes 23 de octubre

  • DNI terminados en 9: lunes 26 de octubre

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