ANSES paga un adicional de $59.063 en octubre: quiénes lo cobran

AUH: El Plan 1000 Días asegura una ayuda mensual para niños de hasta 3 años con el Complemento Leche. Foto: Internet

¿Qué requisitos hay que cumplir y cómo es el trámite de inscripción?

Para acceder al cobro de este adicional no se requiere realizar ningún trámite ni formulario de inscripción presencial u online. La liquidación la realiza ANSES de forma automática mediante la cruzada de datos de sus bases del sistema.

Sin embargo, para garantizar el cobro es imprescindible cumplir con las siguientes condiciones de mantenimiento:

Tener los datos personales y de la relación familiar completamente actualizados en la base de datos de ANSES.

Contar con la acreditación formal del embarazo o del nacimiento del menor en el sistema.

Que los hijos no superen el límite estricto de 3 años de edad (los beneficiarios con hijos mayores a dicha edad continúan cobrando la AUH tradicional, pero dejan de percibir el Complemento Leche).

¿Cómo consultar la liquidación del pago en Mi ANSES?

Para constatar si el ítem de la asistencia fue liquidado correctamente dentro del haber del mes de octubre, el titular debe realizar los siguientes pasos desde la plataforma oficial:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES .

Iniciar sesión utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Desplegar el menú principal, ingresar a la sección Hijos y seleccionar la opción Mis Asignaciones .

Filtrar la búsqueda seleccionando el período correspondiente a Octubre .

Verificar el desglose de conceptos donde debe figurar el renglón denominado “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días” con su respectivo monto asignado.

¿Cuál es el calendario de pago según la terminación de DNI?

El adicional se liquida en la misma fecha y cuenta bancaria que la prestación principal (AUH y AUE). Las fechas de cobro correspondientes al período de octubre finalizan según la terminación del documento de la siguiente manera: