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ANSES confirmó el aumento del SUAF: cuánto se paga por la asignación por hijo en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un incremento en las asignaciones familiares. La medida alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y titulares de la prestación por desempleo.

Cuánto paga ANSES por la asignación por hijo en noviembre (Foto: A24.com).

Cuánto paga ANSES por la asignación por hijo en noviembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del sistema SUAF para noviembre de 2026, lo que elevará el valor de la asignación por hijo a $79.816 directos de bolsillo para las familias en el primer rango de ingresos.

Leé también AUH, jubilados y más: uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento
Uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento (Foto: A24.com).

La actualización surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC, el cual registró un 1,9% mensual pero cuya cifra exacta con dos decimales alcanza el 1,93%.

¿Cuáles son los nuevos montos de la asignación por hijo del SUAF en noviembre?

Las asignaciones familiares no sufren ningún tipo de retención mensual, por lo que los valores liquidados representan el monto neto final que los beneficiarios perciben directamente en sus cuentas bancarias.

Según la escala salarial del grupo familiar, los montos por hijo menor de edad quedan configurados de la siguiente manera:

  • Rango 1: sube a $79.816 por hijo.

  • Rango 2: sube a $53.841 por hijo.

  • Rango 3: sube a $32.566 por hijo.

  • Rango 4: sube a $16.806 por hijo.

¿Cuánto cobra por hijo con discapacidad un titular del SUAF?

En el caso de las familias que perciben la asignación por hijo con discapacidad, el incremento del 1,93% eleva los valores liquidados sin descuentos a las siguientes cifras de bolsillo:

  • Rango 1: aumenta a $259.864.

  • Rango 2: aumenta a $183.839.

  • Rango 3: aumenta a $116.026.

¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos del SUAF de ANSES?

La movilidad del 1,93% también actualizó los límites salariales que determinan si un grupo familiar puede acceder al cobro de las asignaciones previsionales o queda excluido del sistema.

Los topes vigentes para noviembre se fijan en:

  • Tope de ingreso individual: $3.271.814.

  • Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): $6.543.627.

Es fundamental tener en cuenta que el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores sin importar su estado civil. Si uno de los padres supera el límite individual de $3.271.814, todo el grupo familiar queda inhabilitado para cobrar el SUAF, aun cuando la suma acumulada de ambos no exceda el máximo familiar.

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