ANSES confirmó el aumento del SUAF: cuánto se paga por la asignación por hijo en noviembre

Rango 1: sube a $79.816 por hijo.

Rango 2: sube a $53.841 por hijo.

Rango 3: sube a $32.566 por hijo.

Rango 4: sube a $16.806 por hijo.

¿Cuánto cobra por hijo con discapacidad un titular del SUAF?

En el caso de las familias que perciben la asignación por hijo con discapacidad, el incremento del 1,93% eleva los valores liquidados sin descuentos a las siguientes cifras de bolsillo:

Rango 1: aumenta a $259.864 .

Rango 2: aumenta a $183.839 .

Rango 3: aumenta a $116.026.

¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos del SUAF de ANSES?

La movilidad del 1,93% también actualizó los límites salariales que determinan si un grupo familiar puede acceder al cobro de las asignaciones previsionales o queda excluido del sistema.

Los topes vigentes para noviembre se fijan en:

Tope de ingreso individual: $3.271.814 .

Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): $6.543.627.

Es fundamental tener en cuenta que el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores sin importar su estado civil. Si uno de los padres supera el límite individual de $3.271.814, todo el grupo familiar queda inhabilitado para cobrar el SUAF, aun cuando la suma acumulada de ambos no exceda el máximo familiar.