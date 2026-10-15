AUH, jubilados y más: uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento

Asignación por Hijo menor de edad:
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Rango 1: $79.816
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Rango 2: $53.841
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Rango 3: $32.566
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Rango 4: $16.806
Asignación por Hijo con Discapacidad:
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Rango 1: $259.864
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Rango 2: $183.839
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Rango 3: $116.026
Otras prestaciones del SUAF:
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Prenatal: $79.816
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Asignación por Nacimiento: $93.035
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Pago Único por Adopción: $556.217
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Asignación por Matrimonio: $139.300
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Asignación por Cónyuge: $19.369
¿Cuánto cobro en mano por la AUH de ANSES con la retención del 20%?
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta un 1,93%. El organismo retiene mensualmente el 20% que se liquida tras la acreditación anual de controles, excepto en las familias con niños de hasta 5 años con datos de salud y vacunación previamente digitalizados y verificados.
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AUH por menor de edad: Monto total de $159.611. Se retienen $31.922,20 y el cobro directo en mano es de $127.688,80.
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AUH por Hijo con Discapacidad: Monto total de $519.704. Se retienen $103.940,80 y el cobro directo en mano es de $415.763,20.