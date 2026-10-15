AUH, jubilados y más: uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre de 2026, fijando la jubilación mínima en $444.158,46 y un total de $514.158,46 ($500.833,70 netos tras el descuento del PAMI) al sumar el bono de $70.000. El ajuste se calculó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC (1,93% considerando dos decimales).