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AUH, jubilados y más: uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo incremento por movilidad basado en el IPC de septiembre. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán la actualización junto al cobro del refuerzo económico.

Uno por uno

Uno por uno, los montos que ANSES pagará en noviembre con el aumento (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,93% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones en noviembre de 2026, fijando la jubilación mínima en $444.158,46 y un total de $514.158,46 ($500.833,70 netos tras el descuento del PAMI) al sumar el bono de $70.000. El ajuste se calculó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC (1,93% considerando dos decimales).

Leé también ANSES confirmó el aumento del SUAF: cuánto se paga por la asignación por hijo en noviembre
Cuánto paga ANSES por la asignación por hijo en noviembre (Foto: A24.com).

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en noviembre con el bono

Los haberes previsionales se incrementan un 1,93%, mientras que el bono de $70.000 se mantiene sin cambios, liquidándose de forma íntegra a quienes perciben la mínima y de manera proporcional hasta alcanzar los $514.158,46 para quienes superen dicho valor.

Los montos brutos y netos finales con descuentos aplicados (PAMI o Incluir Salud) son los siguientes:

  • Jubilación mínima: haber bruto de $444.158,46. Con el bono de $70.000 alcanza los $514.158,46 brutos y un neto en mano de $500.833,70.

  • Jubilación máxima: haber bruto de $2.988.765,82, con un neto final de $2.822.764,63.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber bruto de $355.326,77. Con el bono totaliza $425.326,77 y un neto en mano de $414.666,96.

  • PNC por Discapacidad y Vejez: haber bruto de $310.910,92. Con el refuerzo suma $380.910,92 y un neto en mano de $371.583,59.

  • PNC para Madres de 7 hijos: haber bruto de $444.158,46. Con el bono alcanza $514.158,46 brutos y un neto final de $500.833,70.

¿Cuáles son los nuevos montos de las asignaciones SUAF de ANSES?

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también reciben el 1,93% de aumento en noviembre. Los valores varían según los ingresos del grupo familiar:

Asignación por Hijo menor de edad:

  • Rango 1: $79.816

  • Rango 2: $53.841

  • Rango 3: $32.566

  • Rango 4: $16.806

Asignación por Hijo con Discapacidad:

  • Rango 1: $259.864

  • Rango 2: $183.839

  • Rango 3: $116.026

Otras prestaciones del SUAF:

  • Prenatal: $79.816

  • Asignación por Nacimiento: $93.035

  • Pago Único por Adopción: $556.217

  • Asignación por Matrimonio: $139.300

  • Asignación por Cónyuge: $19.369

¿Cuánto cobro en mano por la AUH de ANSES con la retención del 20%?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta un 1,93%. El organismo retiene mensualmente el 20% que se liquida tras la acreditación anual de controles, excepto en las familias con niños de hasta 5 años con datos de salud y vacunación previamente digitalizados y verificados.

  • AUH por menor de edad: Monto total de $159.611. Se retienen $31.922,20 y el cobro directo en mano es de $127.688,80.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: Monto total de $519.704. Se retienen $103.940,80 y el cobro directo en mano es de $415.763,20.

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