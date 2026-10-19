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ANSES confirmó quiénes cobran el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre: lo que hay que saber

El organismo previsional prepara la liquidación del Sueldo Anual Complementario junto con los haberes de fin de año. La explicación oficial sobre el ítem especial de Reparación Histórica en el recibo de sueldo, la fórmula de cálculo del SAC y los montos netos que perciben los jubilados.

ANSES confirmó quiénes cobran el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre: lo que hay que saber

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en el mes de diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado aguinaldo, para todos los jubilados y pensionados del sistema nacional. En el recibo oficial de haberes de un grupo específico de beneficiarios figurará desagregado el concepto especial "Aguinaldo Reparación Histórica", el cual corresponde al cálculo proporcional de dicho beneficio sobre el reajuste otorgado por la Ley 27.260.

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El cobro del aguinaldo equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año. Tomando como base los valores vigentes previos a la movilidad de fin de año, un jubilado que percibe la mínima de $435.748,51 en octubre cobra de aguinaldo base un importe bruto de $217.874,25, sin computar para el cálculo del SAC la suma fija del bono de $70.000.

¿Quiénes cobran el plus por Aguinaldo de Reparación Histórica?

El ítem "Aguinaldo Reparación Histórica" no se trata de un bono adicional masivo ni de un subsidio otorgado a la totalidad del padrón, sino de la liquidación del SAC sobre el adicional salarial de quienes aceptaron el programa de reajuste previsional:

  • Beneficiarios alcanzados: jubilados y pensionados que firmaron acuerdos de homologación con ANSES mediante la Ley 27.260 (iniciados antes del 30 de mayo de 2016).

  • Monto a cobrar: es proporcional al reajuste de haber que el titular percibe mensualmente bajo ese programa.

  • Acreditación: se deposita de manera automática en la misma fecha y cuenta bancaria que la prestación principal.

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¿Cómo identificar el concepto en el recibo de haberes de ANSES?

Para verificar los importes liquidados, el beneficiario puede ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Jubilaciones y Pensiones", debe seleccionar "Consultar recibos de haberes".

En el desglose del comprobante, el organismo diferencia claramente la "Prestación Anual Complementaria" (aguinaldo regular sobre el haber base) del "Aguinaldo Reparación Histórica" (proporcional sobre el haber reajustado). La suma de ambos conceptos constituye el aguinaldo bruto total percibido en mano.

¿Cómo se calcula el monto del aguinaldo para jubilados y pensionados?

A diferencia de los trabajadores del sector privado o público, donde se toma el 50% del mejor haber mensual del semestre, en las prestaciones previsionales de ANSES el cálculo se efectúa sobre el haber básico actualizado de diciembre (sin inclusión de bonos ni refuerzos extraordinarios):

  • Jubilación Mínima (Referencia base de $435.748,51): genera un aguinaldo directo de $217.874,25.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM base de $348.598,81): genera un aguinaldo directo de $174.299,40.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez/Vejez base de $305.023,96): genera un aguinaldo directo de $152.511,98.

¿Cuándo cobran el aguinaldo y los haberes los jubilados de ANSES?

Las fechas de liquidación del haber mensual y el aguinaldo se abonan en un único pago unificado durante el mes de diciembre según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad y se estima que sean los siguientes:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 7 de diciembre

  • DNI terminados en 1: martes 8 de diciembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 9 de diciembre

  • DNI terminados en 3: jueves 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4: viernes 11 de diciembre

  • DNI terminados en 5: lunes 14 de diciembre

  • DNI terminados en 6: martes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 16 de diciembre

  • DNI terminados en 8: jueves 17 de diciembre

  • DNI terminados en 9: viernes 18 de diciembre

En pocas palabras

  • ANSES liquidará: El aguinaldo de Reparación Histórica para jubilados y pensionados en diciembre.
  • Concepto especial: Se acredita el SAC proporcional sobre el reajuste de quienes firmaron acuerdo por Ley 27.260.
  • Cálculo y cobro: Se abona junto al haber mensual, según terminación de DNI, y se identifica en el recibo de haberes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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