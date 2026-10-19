ANSES confirmó quiénes cobran el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre: lo que hay que saber

En el desglose del comprobante, el organismo diferencia claramente la "Prestación Anual Complementaria" (aguinaldo regular sobre el haber base) del "Aguinaldo Reparación Histórica" (proporcional sobre el haber reajustado). La suma de ambos conceptos constituye el aguinaldo bruto total percibido en mano.

¿Cómo se calcula el monto del aguinaldo para jubilados y pensionados?

A diferencia de los trabajadores del sector privado o público, donde se toma el 50% del mejor haber mensual del semestre, en las prestaciones previsionales de ANSES el cálculo se efectúa sobre el haber básico actualizado de diciembre (sin inclusión de bonos ni refuerzos extraordinarios):

Jubilación Mínima (Referencia base de $435.748,51): genera un aguinaldo directo de $217.874,25 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM base de $348.598,81): genera un aguinaldo directo de $174.299,40 .

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez/Vejez base de $305.023,96): genera un aguinaldo directo de $152.511,98.

¿Cuándo cobran el aguinaldo y los haberes los jubilados de ANSES?

Las fechas de liquidación del haber mensual y el aguinaldo se abonan en un único pago unificado durante el mes de diciembre según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad y se estima que sean los siguientes:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: