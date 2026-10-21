Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre: escalas salariales, montos confirmados y fechas

Ingresos de hasta $1.212.301: cobro de $259.861,30 netos .

Ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957: cobro de $183.835,73 netos .

Ingresos desde $1.777.957,01 en adelante: cobro de $116.023,37 netos.

¿Cuánto se paga por las Asignaciones de Pago Único y Cónyuge?

Las prestaciones familiares por hechos extraordinarios y la asignación por cónyuge también recibieron el ajuste mensual del 1,93% para todos los grupos familiares con ingresos hasta $6.419.726:

Asignación por Adopción: $556.214,00

Asignación por Matrimonio: $139.297,43

Asignación por Nacimiento: $93.032,34

Asignación por Cónyuge: $19.365,68

El Gobierno confirmó el aumento de la AUH y la Tarjeta Alimentar de ANSES para noviembre

¿Cómo consultar el lugar y la fecha de cobro en mi ANSES?

Para verificar el calendario oficial de liquidación y la acreditación bancaria del haber correspondiente a noviembre, los beneficiarios deben realizar la consulta digital siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación mi ANSES .

Acceder con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL del titular.

Dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y lugar de cobro .

El sistema detallará la fecha exacta de acreditación y la sucursal bancaria o medio de pago asignado.

¿Cuándo cobro ANSES en noviembre según mi DNI?

El cronograma oficial de liquidación para las Asignaciones Familiares SUAF se acredita de forma conjunta con los haberes mensuales según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Calendario de cobro de Asignaciones Familiares (SUAF)