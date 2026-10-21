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Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre: escalas salariales, montos confirmados y fechas

El organismo previsional aplicó un reajuste del 1,9% en la escala salarial del sistema SUAF y definió los valores de bolsillo según el tope de ingresos del grupo familiar.

Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre: escalas salariales

Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre: escalas salariales, montos confirmados y fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un incremento del 1,9% en las Asignaciones Familiares para trabajadores registrados, monotributistas y titulares del sistema previsional, el cual impactará directamente en las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2026.

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Tras la aplicación de la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre, el haber máximo de la Asignación Familiar por Hijo para el tramo salarial más bajo alcanzará los $79.812,80 netos por cada menor. Para acceder a las prestaciones completas del sistema SUAF, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no podrá superar el límite legal consolidado de $6.419.726, manteniéndose el tope individual por integrante para la liquidación mensual.

¿Cuánto cobro por SUAF en noviembre según mis ingresos?

El valor neto de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación Prenatal se liquida de manera escalonada según la suma total de los ingresos formales que perciba el grupo familiar (IGF):

  • Ingresos de hasta $1.212.301: perciben $79.812,80 netos por hijo.

  • Ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957: perciben $53.838,46 netos por hijo.

  • Ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708: perciben $32.564,29 netos por hijo.

  • Ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726: perciben $16.801,94 netos por hijo.

¿Cuáles son los montos de la Asignación por Hijo con Discapacidad?

Para las familias con hijos con discapacidad, los valores de cobro directo no sufren las retenciones del sistema universal y se estructuran en tres tramos según los ingresos familiares:

  • Ingresos de hasta $1.212.301: cobro de $259.861,30 netos.

  • Ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957: cobro de $183.835,73 netos.

  • Ingresos desde $1.777.957,01 en adelante: cobro de $116.023,37 netos.

¿Cuánto se paga por las Asignaciones de Pago Único y Cónyuge?

Las prestaciones familiares por hechos extraordinarios y la asignación por cónyuge también recibieron el ajuste mensual del 1,93% para todos los grupos familiares con ingresos hasta $6.419.726:

  • Asignación por Adopción: $556.214,00

  • Asignación por Matrimonio: $139.297,43

  • Asignación por Nacimiento: $93.032,34

  • Asignación por Cónyuge: $19.365,68

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¿Cómo consultar el lugar y la fecha de cobro en mi ANSES?

Para verificar el calendario oficial de liquidación y la acreditación bancaria del haber correspondiente a noviembre, los beneficiarios deben realizar la consulta digital siguiendo estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial de ANSES o a la aplicación mi ANSES.

  • Acceder con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL del titular.

  • Dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y lugar de cobro.

  • El sistema detallará la fecha exacta de acreditación y la sucursal bancaria o medio de pago asignado.

¿Cuándo cobro ANSES en noviembre según mi DNI?

El cronograma oficial de liquidación para las Asignaciones Familiares SUAF se acredita de forma conjunta con los haberes mensuales según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

Calendario de cobro de Asignaciones Familiares (SUAF)

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre de 2026

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES actualiza: Se aplicó un reajuste del 1,9% en las asignaciones familiares para noviembre de 2026.
  • Montos por ingresos: Los valores varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con montos diferenciados para hijos con discapacidad.
  • Fechas de cobro: El calendario de pago se rige por la terminación del DNI, iniciando el 9 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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