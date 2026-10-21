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AUE y Pago Único de ANSES: cuánto cobro con el aumento

El organismo previsional oficializó la suba del 1,7% en los haberes por adopción, nacimiento, matrimonio y la Asignación Universal por Embarazo con sus montos de bolsillo.

AUE y Pago Único de ANSES: cuánto cobro en octubre

AUE y Pago Único de ANSES: cuánto cobro en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la actualización del 1,7% en los montos de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Asignaciones de Pago Único (APU) y la Ayuda Escolar Anual para todas las liquidaciones correspondientes al mes de octubre de 2026.

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Con esta adecuación sobre la escala de prestaciones sociales, el haber bruto por embarazo escalará a $156.634, garantizando un cobro neto en mano del 80% equivalente a $125.307 directos en cuenta. Por su parte, la liquidación extraordinaria por adopción alcanzará un tope abonado de $545.845, mientras que las familias que registren un nacimiento percibirán un pago único de $91.298 en la fecha estipulada por el calendario oficial.

¿Cuánto cobra la Asignación por Embarazo en octubre?

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) perciben un esquema de liquidación idéntico al de la AUH, desglosado entre la acreditación mensual directa y la retención preventiva acumulada. Los valores netos de bolsillo para el próximo mes se estructuran de la siguiente manera:

  • Monto total bruto: $156.634,00

  • Cobro neto mensual en mano (80%): $125.307,00

  • Retención acumulada (20%): $31.327,00 (se liquida tras la presentación de la libreta)

  • Complemento Tarjeta Alimentar: $72.250,00

  • Cobro directo consolidado en tarjeta: $197.557,00 netos

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones de Pago Único en octubre?

Las prestaciones familiares otorgadas por hechos extraordinarios del grupo familiar se ajustaron mediante el incremento del 1,7%, fijando las siguientes cifras absolutas de acreditación:

  • Asignación por Adopción: $545.845,00

  • Asignación por Nacimiento: $91.298,00

  • Ayuda Escolar Anual: $88.260,00 por hijo escolarizado

¿Cómo se cobra la Asignación por Adopción y Nacimiento?

El cobro de las Asignaciones de Pago Único (APU) no es automático y requiere la tramitación previa en la plataforma mi ANSES o en una oficina presencial dentro de un plazo máximo de dos años transcurridos desde el acontecimiento. Los titulares deben presentar:

  • Partidas oficiales o certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil.

  • Sentencia judicial definitiva que acredite la adopción otorgada.

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente del menor y de los progenitores.

¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

La Ayuda Escolar Anual se acredita una sola vez en el año por cada menor escolarizado de entre 45 días y 17 años inclusive. Quienes hayan acreditado la regularidad del alumno mediante el Certificado de Escolaridad del ciclo lectivo 2026 percibirán el monto actualizado de $88.260 en mano en la misma cuenta bancaria donde cobran sus asignaciones mensuales, siguiendo el cronograma dispuesto por el organismo previsional.

¿Cuándo cobro la APU de ANSES según mi DNI?

El cronograma de liquidación para las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) rige para todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad:

Calendario de Pago Único (todas las terminaciones de DNI)

  • Primera quincena: del 6 de octubre al 10 de noviembre de 2026

  • Segunda quincena: del 22 de octubre al 10 de noviembre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES oficializó la suba: Los haberes por adopción, nacimiento y matrimonio aumentan 1,7% en octubre.
  • Monto AUE: La Asignación Universal por Embarazo tendrá un cobro neto de $125.307, más complemento de Tarjeta Alimentar.
  • Pago Único: Adopción alcanzará $545.845 y Nacimiento $91.298, con trámites requeridos hasta dos años después.
Resumen generado por Thinkindot AI
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