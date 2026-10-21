AUE y Pago Único de ANSES: cuánto cobro con el aumento

Asignación por Adopción: $545.845,00

Asignación por Nacimiento: $91.298,00

Ayuda Escolar Anual: $88.260,00 por hijo escolarizado

¿Cómo se cobra la Asignación por Adopción y Nacimiento?

El cobro de las Asignaciones de Pago Único (APU) no es automático y requiere la tramitación previa en la plataforma mi ANSES o en una oficina presencial dentro de un plazo máximo de dos años transcurridos desde el acontecimiento. Los titulares deben presentar:

Partidas oficiales o certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil.

Sentencia judicial definitiva que acredite la adopción otorgada.

Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente del menor y de los progenitores.

¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

La Ayuda Escolar Anual se acredita una sola vez en el año por cada menor escolarizado de entre 45 días y 17 años inclusive. Quienes hayan acreditado la regularidad del alumno mediante el Certificado de Escolaridad del ciclo lectivo 2026 percibirán el monto actualizado de $88.260 en mano en la misma cuenta bancaria donde cobran sus asignaciones mensuales, siguiendo el cronograma dispuesto por el organismo previsional.

¿Cuándo cobro la APU de ANSES según mi DNI?

El cronograma de liquidación para las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) rige para todas las terminaciones de Documento Nacional de Identidad:

Calendario de Pago Único (todas las terminaciones de DNI)