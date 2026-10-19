Atención jubilados y pensionados de ANSES: Milei y Pettovello confirmaron una importante noticia

ANSES: cómo acceder a los descuentos para jubilados en supermercados

El procedimiento para utilizar los beneficios generales es sencillo. Los jubilados y pensionados deben realizar sus compras en los establecimientos participantes y pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que reciben sus haberes previsionales.

De esta manera, el programa busca facilitar el acceso a las promociones sin obligar a los titulares a realizar trámites adicionales.

Antes de comprar, conviene comprobar que el supermercado esté adherido y que la promoción se encuentre vigente. También es importante revisar si el descuento se aplica sobre toda la compra o si existen productos excluidos.

Los principales puntos que deben tener en cuenta los beneficiarios son:

Medio de pago: utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión, según las condiciones del beneficio.

Inscripción: los descuentos generales no requieren anotarse previamente.

Topes de reintegro: algunas cadenas aplican límites por compra, mientras que otras informan promociones sin tope.

Productos alcanzados: determinadas ofertas excluyen artículos específicos o se aplican únicamente a ciertos sectores del supermercado.

Promociones bancarias: los descuentos adicionales pueden exigir el uso de una aplicación, una tarjeta determinada o pagos mediante códigos QR.

Cumplir con estos requisitos es fundamental para evitar inconvenientes y asegurarse de que la compra reúna las condiciones necesarias para obtener el ahorro.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados de ANSES

El programa Beneficios Capital Humano–ANSES contempla promociones en distintas cadenas del país. Según las condiciones informadas en el material de referencia, los descuentos generales parten del 10%, aunque los porcentajes y los límites varían de acuerdo con cada establecimiento.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran las siguientes:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento general y un 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro según las condiciones informadas.

Coto y La Anónima: cuentan con un 10% de descuento general sin tope, sujeto a las exclusiones previstas para determinados productos.

Josimar: dispone de un 15% de descuento general sin tope, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Carrefour: ofrece un 10% de descuento, con un tope de reintegro informado de $35.000.

Día: aplica un 10% de descuento, con un límite de $2.000 por transacción.

Chango Más: cuenta con un 10% de descuento y un tope informado de $15.000.

Estas condiciones permiten observar que no todas las cadenas ofrecen el mismo nivel de ahorro. Mientras algunas promociones no establecen un límite de reintegro, otras fijan una suma máxima que puede recuperarse por operación o durante el período correspondiente.

Los porcentajes y los topes no deben considerarse automáticamente vigentes para todas las fechas. Las promociones pueden modificarse, por lo que resulta conveniente consultar los términos oficiales antes de realizar una compra.

Cómo aprovechar mejor las promociones de los supermercados

Para sacar el máximo provecho de los beneficios, una alternativa es comparar las condiciones de los comercios antes de elegir dónde hacer las compras.

Por ejemplo, una persona que necesita productos de perfumería y limpieza puede encontrar una opción conveniente en las cadenas que publican un descuento específico del 20% para esos rubros. En cambio, quienes realizan compras generales deberían prestar atención a los topes establecidos por cada supermercado.

También conviene verificar si la promoción se calcula sobre el importe total de la operación o si excluye determinados productos. Esta diferencia puede modificar el ahorro efectivo, incluso cuando dos comercios anuncian el mismo porcentaje de descuento.

Qué bancos ofrecen descuentos adicionales para jubilados y pensionados

Además de las promociones generales, algunos bancos ofrecen beneficios propios para los clientes que cobran sus jubilaciones o pensiones en esas entidades.

Estas alternativas pueden representar una oportunidad adicional de ahorro, pero no deben confundirse con los descuentos generales del programa de ANSES. Las condiciones dependen de cada banco y del medio de pago utilizado.

Entre las promociones bancarias consignadas en la información de referencia aparecen las siguientes:

Banco Nación: informa un reintegro adicional del 5% en supermercados adheridos, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. La promoción requiere pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO, de acuerdo con las condiciones indicadas.

Banco Galicia: ofrece hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés con tarjetas de débito o crédito. El tope informado para supermercados es de $20.000 mensuales.

Banco Supervielle: contempla un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con débito o de $15.000 mediante QR.

Banco Patagonia: informa descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual de hasta $40.000, sujeto a las condiciones de cada promoción.

Los importes mencionados corresponden a las condiciones descriptas en el material de referencia y deben verificarse en los canales oficiales de cada entidad, ya que las promociones bancarias pueden cambiar.

Por qué es importante revisar los topes de reintegro

El porcentaje de descuento no es el único dato que deben considerar los jubilados. El límite de reintegro determina cuánto dinero puede recuperarse cuando la promoción establece un máximo.

Por ejemplo, si un beneficio ofrece un 10% de descuento con un tope de $2.000 por transacción, el ahorro no seguirá aumentando indefinidamente a medida que crezca el valor de la compra. Una vez alcanzado el límite previsto, no se obtendrá un reintegro superior por esa operación.

Por ese motivo, comparar los topes, los días de vigencia y los medios de pago puede ser tan importante como conocer el porcentaje anunciado.

En el caso de las promociones bancarias, también es necesario verificar si el beneficio se aplica a todos los clientes o si está reservado para quienes cobran sus haberes en una cuenta determinada.

Dónde consultar los comercios adheridos a Beneficios Capital Humano–ANSES

Los jubilados y pensionados pueden consultar las condiciones de los descuentos en los canales oficiales del programa Beneficios Capital Humano–ANSES. Allí deben verificar qué establecimientos participan, qué rubros están alcanzados y cuáles son los requisitos para obtener cada promoción.

También es recomendable revisar las páginas oficiales de Banco Nación, Galicia, Supervielle y Banco Patagonia, según corresponda, para confirmar los beneficios adicionales disponibles.

Antes de utilizar una promoción, conviene comprobar los siguientes aspectos:

Si el supermercado continúa adherido al programa.

Qué tarjeta o medio de pago debe utilizarse.

Si existe un tope por operación, semanal o mensual.

Qué productos están excluidos de la promoción.

Cuál es la fecha de vencimiento o el período de vigencia del beneficio.

Si el descuento bancario puede combinarse con el ofrecido por el supermercado.

Estas verificaciones permiten conocer de antemano cuánto se puede ahorrar y evitan depender de condiciones que podrían haber cambiado.

ANSES: qué deben tener en cuenta los jubilados antes de hacer las compras

El programa de descuentos representa una alternativa para los jubilados y pensionados que buscan reducir los gastos cotidianos sin realizar una inscripción adicional. La posibilidad de acceder a rebajas en supermercados y comercios adheridos puede resultar especialmente útil para quienes concentran buena parte de su presupuesto en alimentos, productos de higiene y artículos de limpieza.

La principal recomendación es no elegir un comercio únicamente por el porcentaje de descuento que anuncia, sino comparar las condiciones completas de la promoción. Los topes, las exclusiones y los medios de pago pueden determinar qué alternativa resulta más conveniente para cada compra.

A su vez, los beneficios bancarios pueden ampliar las posibilidades de ahorro, siempre que el cliente cumpla con los requisitos establecidos por la entidad y que la promoción esté vigente.

En definitiva, quienes cobran sus haberes a través de ANSES tienen distintas opciones para aprovechar descuentos y reintegros. Consultar las condiciones oficiales antes de pagar es el paso fundamental para acceder a los beneficios disponibles y organizar mejor los gastos del mes.