ANSES confirmó el aumento del SUAF en noviembre: nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados

Rango 1: aumenta a $259.864 .

Rango 2: aumenta a $183.839 .

Rango 3: aumenta a $116.026.

¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos individuales y familiares?

La movilidad previsional también actualizó de forma directa los límites salariales que habilitan o excluyen a los trabajadores del cobro de las asignaciones del sistema SUAF:

Tope de ingreso individual: se fija en $3.271.814 .

Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): se posiciona en $6.543.627.

Es fundamental tener en cuenta que la ANSES evalúa los ingresos brutos de ambos progenitores de manera independiente. Si uno de los padres supera de forma individual el límite de $3.271.814, la totalidad del grupo familiar quedará inhabilitada para cobrar la asignación, aun cuando la sumatoria de ambos sueldos no exceda el tope familiar máximo.

¿Cómo consultar las liquidaciones y los topes vigentes?

Los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas pueden verificar el estado de sus expedientes, las escalas aplicadas y las fechas de cobro a través de los canales oficiales: