ANSES confirmó el aumento del SUAF en noviembre: nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados

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Rango 1: aumenta a $259.864.
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Rango 2: aumenta a $183.839.
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Rango 3: aumenta a $116.026.
¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos individuales y familiares?
La movilidad previsional también actualizó de forma directa los límites salariales que habilitan o excluyen a los trabajadores del cobro de las asignaciones del sistema SUAF:
Es fundamental tener en cuenta que la ANSES evalúa los ingresos brutos de ambos progenitores de manera independiente. Si uno de los padres supera de forma individual el límite de $3.271.814, la totalidad del grupo familiar quedará inhabilitada para cobrar la asignación, aun cuando la sumatoria de ambos sueldos no exceda el tope familiar máximo.
¿Cómo consultar las liquidaciones y los topes vigentes?
Los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas pueden verificar el estado de sus expedientes, las escalas aplicadas y las fechas de cobro a través de los canales oficiales:
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Ingresar al sitio web oficial de la ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES.
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Acceder utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
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Consultar la sección de asignaciones familiares para revisar el detalle de los cobros mensuales.