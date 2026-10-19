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ANSES confirmó el aumento del SUAF en noviembre: nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados

El organismo previsional oficializó la actualización del Plan de los Mil Días para la primera infancia. El detalle de los montos actualizados, los requisitos de compatibilidad y los grupos habilitados para percibir el refuerzo alimentario.

ANSES confirmó el aumento del SUAF en noviembre: nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados

ANSES confirmó el aumento del SUAF en noviembre: nuevos montos por hijo y topes de ingresos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares del sistema SUAF para noviembre de 2026, elevando el valor general de la asignación por hijo a $79.816 directos de bolsillo para las familias ubicadas en el primer rango de ingresos.

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Esta actualización responde a la aplicación de la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC, el cual marcó un 1,9% mensual pero cuyo cálculo exacto con decimales se establece en el 1,93%. A diferencia de la AUH, las asignaciones del SUAF no sufren retenciones mensuales, por lo que los importes liquidados representan el valor neto final que se acredita en las cuentas bancarias.

¿Cuáles son los nuevos montos por hijo del SUAF en noviembre?

La escala salarial de las asignaciones familiares para trabajadores formales y monotributistas queda conformada por cuatro tramos decrecientes según los ingresos del grupo familiar:

  • Rango 1: sube a $79.816 por hijo.

  • Rango 2: sube a $53.841 por hijo.

  • Rango 3: sube a $32.566 por hijo.

  • Rango 4: sube a $16.806 por hijo.

¿Cuánto se cobra por hijo con discapacidad en el sistema SUAF?

Para las familias que perciben la asignación por hijo con discapacidad, el incremento del 1,93% traslada los haberes netos en mano a las siguientes escalas sin descuentos:

  • Rango 1: aumenta a $259.864.

  • Rango 2: aumenta a $183.839.

  • Rango 3: aumenta a $116.026.

¿Cuáles son los nuevos topes de ingresos individuales y familiares?

La movilidad previsional también actualizó de forma directa los límites salariales que habilitan o excluyen a los trabajadores del cobro de las asignaciones del sistema SUAF:

  • Tope de ingreso individual: se fija en $3.271.814.

  • Tope de ingreso del grupo familiar (IGF): se posiciona en $6.543.627.

Es fundamental tener en cuenta que la ANSES evalúa los ingresos brutos de ambos progenitores de manera independiente. Si uno de los padres supera de forma individual el límite de $3.271.814, la totalidad del grupo familiar quedará inhabilitada para cobrar la asignación, aun cuando la sumatoria de ambos sueldos no exceda el tope familiar máximo.

¿Cómo consultar las liquidaciones y los topes vigentes?

Los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas pueden verificar el estado de sus expedientes, las escalas aplicadas y las fechas de cobro a través de los canales oficiales:

  • Ingresar al sitio web oficial de la ANSES o a la aplicación móvil Mi ANSES.

  • Acceder utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Consultar la sección de asignaciones familiares para revisar el detalle de los cobros mensuales.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Aumento del 1,93% en asignaciones familiares SUAF para noviembre de 2026, elevando el valor general a $79.816 por hijo.
  • Nuevos montos: Las asignaciones por hijo van desde $16.806 hasta $79.816, y por hijo con discapacidad de $116.026 a $259.864.
  • Topes de ingresos: Se actualizaron los límites individuales a $3.271.814 y familiares a $6.543.627.
Resumen generado por Thinkindot AI
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