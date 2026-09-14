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ANSES confirmó la mejor noticia para todos los que cobran asignaciones en octubre

La actualización impactará directamente en las asignaciones familiares por adopción, nacimiento y la Ayuda Escolar Anual. La prestación por embarazo subirá a $156.634 brutos, mientras que el haber por adopción escalará hasta los $545.845.

ANSES sube las Asignaciones Pago Único y Embarazo en octubre (Foto: archivo).

ANSES sube las Asignaciones Pago Único y Embarazo en octubre (Foto: archivo).

eEl organismo previsional oficializó un incremento del 1,7% para la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) y la línea de Asignaciones de Pago Único (APU) que abarca Nacimiento, Adopción y Matrimonio. La actualización del cuadro de prestaciones sociales regirá para todas las liquidaciones realizadas a partir de octubre de 2026.

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La Asignación Universal por Embarazo ascenderá a $156.634 brutos ($125.307 en mano). Por su parte, la prestación por Adopción alcanzará los $545.845, el haber por Nacimiento se fijará en $91.298, y la Ayuda Escolar Anual llegará a $88.260.

¿Cuánto cobra la Asignación por Embarazo en octubre?

Las beneficiarias de la AUE perciben el mismo esquema de liquidación que la AUH, dividido en cobro directo y saldo retenido:

  • Monto bruto: $156.634

  • Cobro neto mensual (80%): $125.307

  • Retención acumulada (20%): $31.327

  • Tarjeta Alimentar adicional: $72.250

  • Cobro directo total: $197.557

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones de Pago Único en octubre?

Las asignaciones familiares por acontecimientos extraordinarios se ajustan bajo el nuevo porcentaje del 1,7%, quedando establecidas de la siguiente manera:

  • Asignación por Nacimiento: $91.298

  • Asignación por Adopción: $545.845

  • Ayuda Escolar Anual: $88.260

¿Cómo se cobra la Asignación por Adopción y Nacimiento?

El cobro de las APU requiere realizar la inscripción previa en la plataforma mi ANSES dentro de los dos años de ocurrido el hecho. El titular debe presentar las partidas oficiales, sentencias judiciales definitivas de adopción o certificados de nacimiento junto al Documento Nacional de Identidad del grupo familiar.

¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

La Ayuda Escolar Anual se liquida una vez al año por cada hijo escolarizado entre los 45 días y los 17 años inclusive. Quienes hayan presentado el certificado escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 recibirán el monto actualizado de $88.260 en su cuenta bancaria en la fecha asignada por el calendario oficial.

Calendario de cobro de Pago Único (Todas las terminaciones de DNI)

  • Primera quincena: del 6 de octubre al 10 de noviembre

  • Segunda quincena: del 22 de octubre al 10 de noviembre

En pocas palabras

  • Aumento generalizado: ANSES oficializó un incremento del 1,7% para la Asignación por Embarazo y las Asignaciones de Pago Único.
  • Monto de Adopción: La prestación por adopción alcanzará los $545.845, y el haber por nacimiento se fijará en $91.298.
  • Ayuda Escolar Anual: El monto actualizado para la Ayuda Escolar Anual será de $88.260 para quienes presenten el certificado escolar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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