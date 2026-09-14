ANSES confirmó la mejor noticia para todos los que cobran asignaciones en octubre

Asignación por Nacimiento: $91.298

Asignación por Adopción: $545.845

Ayuda Escolar Anual: $88.260

¿Cómo se cobra la Asignación por Adopción y Nacimiento?

El cobro de las APU requiere realizar la inscripción previa en la plataforma mi ANSES dentro de los dos años de ocurrido el hecho. El titular debe presentar las partidas oficiales, sentencias judiciales definitivas de adopción o certificados de nacimiento junto al Documento Nacional de Identidad del grupo familiar.

¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

La Ayuda Escolar Anual se liquida una vez al año por cada hijo escolarizado entre los 45 días y los 17 años inclusive. Quienes hayan presentado el certificado escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 recibirán el monto actualizado de $88.260 en su cuenta bancaria en la fecha asignada por el calendario oficial.

Calendario de cobro de Pago Único (Todas las terminaciones de DNI)