AUH de ANSES: quiénes cobran más de $60.000 extra por hijo en noviembre

Acceder a la plataforma oficial: ingresar a Mi ANSES o a la app móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Revisar datos de contacto y familiares: entrar a la pestaña "Información Personal" y luego a "Relaciones Familiares" para ratificar que el menor de hasta 3 años figure acreditado con DNI y partida.

Chequear la liquidación vigente: dirigirse a la sección "Hijos" y presionar en la opción "Mis Asignaciones".

Constatar el desglose de conceptos: verificar en el recibo de haberes mensual la línea bajo la denominación exacta "Apoyo Alimentario Leche – Plan 1000 Días" .

Reclamar en caso de falta de depósito: si el hijo tiene menos de 3 años y no aparece el concepto, solicitar turno presencial o ingresar por "Atención Virtual" para presentar el DNI del menor y la partida de nacimiento.

¿Cuánto se cobrará por la AUH y el Plan Mil Días con la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026?

Con la entrada en vigencia del aumento del 1,9% de la movilidad previsional, los importes de bolsillo quedan consolidados de la siguiente manera:

AUH neta mensual (80% en mano): asciende a $127.650,54 por menor.

Extra Complemento Leche Plan Mil Días: se ubica en $60.185 netos directos por cada niño de hasta 3 años.

Tarjeta Alimentar (1 hijo menor de 14 años): aporta $72.250 fijos de cobertura nutricional.

Ingreso total en mano por un hijo: garantiza un cobro de bolsillo de $260.085,54 netos en la cuenta bancaria.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para la AUH y el Plan Mil Días en noviembre de 2026?

El depósito del subsidio nutricional se realiza en la misma fecha y cuenta que la asignación principal según la terminación de DNI: