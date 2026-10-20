Jubilación anticipada de la ANSES: quiénes pueden tramitarla y cuánto cobran

Régimen general especial (50 años de edad y 25 de aportes): aplica para mineros subterráneos, petroleros de boca de pozo, metalúrgicos de fundición y trabajadores de la industria del vidrio.

Régimen cárnico femenino (50 años de edad y 27 de aportes): exclusivo para mujeres trabajadoras en frigoríficos y procesadoras de carne.

Régimen de rayón (50 años de edad y 30 de aportes): aplica para operarios de hilados sintéticos de alta exigencia.

Régimen de dragado y balizamiento (52 años de edad y 25 a 30 de aportes): asignado a personal embarcado con certificación de servicios fehaciente.

¿Cuánto cobra en mano un jubilado por régimen especial de la ANSES?

El cálculo del dinero de bolsillo para las jubilaciones anticipadas por tareas insalubres se liquida considerando el 100% del haber mensual acumulado según la media salarial de los últimos diez años trabajados. Sobre este haber bruto asignado se aplican únicamente los descuentos de ley obligatorios:

Descuento de Ley N° 19.032 (PAMI): retención estricta del 3% para la cobertura médico-asistencial sobre el haber básico.

Cobro neto final: el jubilado percibe el 97% neto de bolsillo del total regulado, adicionando según corresponda el bono compensatorio de ANSES (actualmente fijado en $70.000 para haberes mínimos) o complementos de zona patagónica.

¿Cómo iniciar el trámite de jubilación anticipada en Mi ANSES?

La gestión del beneficio previsional requiere la validación rigurosa de los aportes ante el organismo oficial antes del cese laboral:

Certificación de Servicios: solicitar a la empresa o empleador la constancia firmada donde se especifique la tarea insalubre desempeñada bajo el régimen del Decreto 1852/1975.

Verificación de Aportes: ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar la historia laboral.

Turno presencial: solicitar la atención presencial en una oficina UDAI bajo el rubro "Jubilación por régimen diferencial/insalubridad".

Presentación de DNI: adjuntar el Documento Nacional de Identidad junto a las certificaciones de servicios originales en la mesa de entrada.

¿Cuál es el calendario de cobro para jubilados de la ANSES?

Las fechas de pago para los jubilados que perciben hasta un haber mínimo se ordenan cronológicamente según la terminación del DNI del titular: