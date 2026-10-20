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Jubilación anticipada de la ANSES: quiénes pueden tramitarla y cuánto cobran

El organismo previsional mantiene la vigencia de los regímenes especiales que permiten el retiro laboral hasta 15 años antes del esquema general, alcanzando a sectores de alto desgaste físico con montos netos según aportes y servicios acreditados.

Jubilados de ANSES en septiembre: cómo sigue el calendario de cobro

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia del régimen especial regulado por el Decreto 1852/1975, el cual habilita la jubilación anticipada desde los 50 años de edad para aquellos trabajadores registrados que ejerzan tareas insalubres, penosas o de alto riesgo para la salud.

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Frente al régimen general de 60 años para mujeres y 65 para hombres, este beneficio garantiza la cobertura previsional inmediata y el cobro del 100% de la haber regulatorio en mano para quienes acrediten de 25 a 30 años de aportes específicos en la actividad.

¿Qué trabajadores pueden jubilarse antes de los 60 años en la ANSES?

La normativa previsional contempla regímenes diferenciales para ramas de la industria y la producción con altos niveles de desgaste físico:

  • Metalúrgicos y forjadores: personal expuesto a radiación de calor en áreas de fundición manual, acería y fragua.

  • Petroleros y gasíferos: trabajadores dedicados a la exploración en campaña, perforación y tareas de boca de pozo.

  • Mineros de socavón: operarios abocados a la extracción directa de productos en minas subterráneas.

  • Industria del vidrio y textil: personal en la fabricación de vidrio y operarios de hilado o dofeo de rayón.

  • Industria cárnica (mujeres): personal femenino abocado a faena, procesamiento o control veterinario en ambientes con ruido extremo.

  • Personal embarcado: trabajadores de dragado y balizamiento.

¿Cuáles son los requisitos de edad y aportes para la jubilación anticipada?

Para acceder a la liquidación directa de la jubilación especial, los trabajadores deben cumplir los parámetros estipulados según cada categoría laboral:

  • Régimen general especial (50 años de edad y 25 de aportes): aplica para mineros subterráneos, petroleros de boca de pozo, metalúrgicos de fundición y trabajadores de la industria del vidrio.

  • Régimen cárnico femenino (50 años de edad y 27 de aportes): exclusivo para mujeres trabajadoras en frigoríficos y procesadoras de carne.

  • Régimen de rayón (50 años de edad y 30 de aportes): aplica para operarios de hilados sintéticos de alta exigencia.

  • Régimen de dragado y balizamiento (52 años de edad y 25 a 30 de aportes): asignado a personal embarcado con certificación de servicios fehaciente.

¿Cuánto cobra en mano un jubilado por régimen especial de la ANSES?

El cálculo del dinero de bolsillo para las jubilaciones anticipadas por tareas insalubres se liquida considerando el 100% del haber mensual acumulado según la media salarial de los últimos diez años trabajados. Sobre este haber bruto asignado se aplican únicamente los descuentos de ley obligatorios:

  • Descuento de Ley N° 19.032 (PAMI): retención estricta del 3% para la cobertura médico-asistencial sobre el haber básico.

  • Cobro neto final: el jubilado percibe el 97% neto de bolsillo del total regulado, adicionando según corresponda el bono compensatorio de ANSES (actualmente fijado en $70.000 para haberes mínimos) o complementos de zona patagónica.

¿Cómo iniciar el trámite de jubilación anticipada en Mi ANSES?

La gestión del beneficio previsional requiere la validación rigurosa de los aportes ante el organismo oficial antes del cese laboral:

  • Certificación de Servicios: solicitar a la empresa o empleador la constancia firmada donde se especifique la tarea insalubre desempeñada bajo el régimen del Decreto 1852/1975.

  • Verificación de Aportes: ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para revisar la historia laboral.

  • Turno presencial: solicitar la atención presencial en una oficina UDAI bajo el rubro "Jubilación por régimen diferencial/insalubridad".

  • Presentación de DNI: adjuntar el Documento Nacional de Identidad junto a las certificaciones de servicios originales en la mesa de entrada.

¿Cuál es el calendario de cobro para jubilados de la ANSES?

Las fechas de pago para los jubilados que perciben hasta un haber mínimo se ordenan cronológicamente según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: primer día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 1: segundo día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 2: tercer día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 3: cuarto día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 4: quinto día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 5: sexto día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 6: séptimo día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 7: octavo día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 8: noveno día hábil de cobro.

  • DNI terminados en 9: décimo día hábil de cobro.

En pocas palabras

  • ANSES ratifica: Vigencia de regímenes especiales para jubilación anticipada por tareas insalubres.
  • Requisitos variables: Edad (desde 50 años) y aportes (25-30 años) según sector laboral.
  • Cobro neto: 97% del haber regulatorio, con posibles bonos y complementos aplicables.
Resumen generado por Thinkindot AI
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