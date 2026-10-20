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Aumenta la Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos para cobrarla

El organismo previsional oficializó la actualización de las Prestaciones de Pago Único tras el índice de movilidad, habilitando el cobro extraordinario de más de $93.000 netos para familias formales e informales que cumplan con la presentación de la documentación.

Aumenta la Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos para cobrarla

Aumenta la Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos para cobrarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 1,93% en las Asignaciones de Pago Único (APU) a partir de noviembre de 2026, fijando el monto neto por Asignación por Nacimiento en $93.035 directos en mano por cada hijo. El beneficio de liquidación extraordinaria alcanza tanto a trabajadores en relación de dependencia amparados por el sistema SUAF como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, siempre que se respete el tope de Ingreso del Grupo Familiar de $6.543.627.

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¿Quiénes pueden cobrar los $93.035 por Nacimiento de la ANSES en noviembre?

El cobro de esta asignación no contributiva de pago único contempla dos grandes universos de beneficiarios:

  • Sector registrado (SUAF): trabajadores en relación de dependencia del sector privado, trabajadores de temporada, titulares de la prestación por desempleo y beneficiarios cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Sector informal y vulnerabilidad social: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo que hayan percibido el beneficio al momento del parto, bajo el marco de la Ley 27.611 del Plan 1000 Días.

  • Límites de ingresos: los trabajadores registrados no deben superar el tope individual de $3.271.814 ni el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) acumulado de $6.543.627.

¿Cuáles son los montos netos de las Asignaciones de Pago Único de ANSES?

Las Prestaciones de Pago Único (APU) vigentes para noviembre de 2026 sufren una actualización directa en sus tres categorías principales de liquidación final:

  • Asignación por Nacimiento: sube de $91.273 a $93.035 netos en mano por cada recién nacido (el pago se duplica o triplica de forma lineal en casos de partos múltiples).

  • Asignación por Adopción: se incrementa a $556.217 netos en un único pago acumulado.

  • Asignación por Matrimonio: alcanza los $139.300 netos por cada cónyuge titular (exclusivo para trabajadores registrados del régimen SUAF).

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¿Cómo realizar el trámite en Mi ANSES para cobrar la asignación?

El trámite administrativo debe completarse respetando los plazos de vigencia y las formas habilitadas por el organismo:

  • Plazo límite de gestión: la solicitud puede iniciarse formalmente a partir de los 60 días de ocurrido el nacimiento y cuenta con una ventana máxima de hasta 2 años de edad del menor.

  • Acreditación de datos: verificar en la plataforma Mi ANSES con el CUIL del grupo familiar que los vínculos filiatorios y del recién nacido estén debidamente validados.

  • Documentación requerida: presentar DNI de los progenitores, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original.

  • Canales de presentación: de forma 100% digital a través de la Atención Virtual en la web de ANSES o en forma presencial en oficinas UDAI con turno previo.

¿Cuál es el calendario de cobro de las APU de la ANSES?

A diferencia de las prestaciones mensuales que se distribuyen estrictamente por la terminación de la tarjeta, las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se acreditan en dos quincenas operativas fijadas por la ANSES para todas las terminaciones de DNI:

  • Primera quincena: cobro habilitado para documentos DNI terminados del 0 al 9 a partir de la primera semana del mes de noviembre.

  • Segunda quincena: habilitación general para todas las terminaciones de DNI extendiéndose hasta la segunda semana de diciembre para la extracción completa del haber en cuenta bancaria.

En pocas palabras

  • Asignación por Nacimiento: El monto neto asciende a $93.035, aplicable a trabajadores registrados (SUAF) y titulares de AUH.
  • Requisitos clave: Cumplir con el tope de Ingreso del Grupo Familiar de $6.543.627 y presentar documentación requerida.
  • Trámite digital: Se puede realizar a través de la Atención Virtual de ANSES o presencialmente con turno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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