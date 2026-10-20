Aumenta la Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos para cobrarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 1,93% en las Asignaciones de Pago Único (APU) a partir de noviembre de 2026, fijando el monto neto por Asignación por Nacimiento en $93.035 directos en mano por cada hijo. El beneficio de liquidación extraordinaria alcanza tanto a trabajadores en relación de dependencia amparados por el sistema SUAF como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo, siempre que se respete el tope de Ingreso del Grupo Familiar de $6.543.627.