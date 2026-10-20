Aumenta la Asignación por Nacimiento de ANSES: requisitos para cobrarla

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Plazo límite de gestión: la solicitud puede iniciarse formalmente a partir de los 60 días de ocurrido el nacimiento y cuenta con una ventana máxima de hasta 2 años de edad del menor.
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Acreditación de datos: verificar en la plataforma Mi ANSES con el CUIL del grupo familiar que los vínculos filiatorios y del recién nacido estén debidamente validados.
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Documentación requerida: presentar DNI de los progenitores, DNI del recién nacido y la partida o certificado de nacimiento original.
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Canales de presentación: de forma 100% digital a través de la Atención Virtual en la web de ANSES o en forma presencial en oficinas UDAI con turno previo.
¿Cuál es el calendario de cobro de las APU de la ANSES?
A diferencia de las prestaciones mensuales que se distribuyen estrictamente por la terminación de la tarjeta, las Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción y Matrimonio) se acreditan en dos quincenas operativas fijadas por la ANSES para todas las terminaciones de DNI:
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Primera quincena: cobro habilitado para documentos DNI terminados del 0 al 9 a partir de la primera semana del mes de noviembre.
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Segunda quincena: habilitación general para todas las terminaciones de DNI extendiéndose hasta la segunda semana de diciembre para la extracción completa del haber en cuenta bancaria.