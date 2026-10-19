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Jubilados ANSES noviembre 2026: cuánto cobran con el nuevo aumento

Tras la publicación de la inflación oficial de septiembre, el organismo previsional ajusta las escalas salariales de las jubilaciones y pensiones. Se desglosan los valores definitivos de bolsillo, las cifras netas con bono y el cronograma de cobro vigente para terminar octubre.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono (Foto: archivo).

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones durante noviembre de 2026, fijando el haber mínimo en $444.027,73 en mano. Al sumarse la entrega del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios de la mínima alcanzarán un importe neto consolidado de $514.027,73 directos en su cuenta bancaria.

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Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registrado por el INDEC, el cual acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses del año. Para los titulares con haberes superiores al piso previsional, la liquidación se calculará proporcionalmente hasta alcanzar el tope prestacional con refuerzo asistencial.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre con el nuevo aumento?

La escala salarial de la seguridad social quedará conformada por los siguientes montos netos finales a acreditarse a partir del próximo mes:

  • Jubilación mínima: $444.027,73 de haber base + $70.000 de bono = $514.027,73 total en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.222,19 de haber base + $70.000 de bono = $425.222,19 total en mano.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.819,41 de haber base + $70.000 de bono = $380.819,41 total en mano.

  • PNC para Madres de 7 Hijos: $444.027,73 de haber base + $70.000 de bono = $514.027,73 total en mano.

  • Jubilación máxima: alcanzará los $2.989.061,80 mensuales sin bono.

¿De cuánto fue la inflación de septiembre que determina el aumento de ANSES?

El INDEC oficializó una suba del 1,9% en el IPC de septiembre de 2026, mostrando una aceleración frente al 1,7% anotado en agosto. De acuerdo con el esquema de movilidad mensual del Decreto 274/2024, los haberes de la ANSES se actualizan tomando como referencia directa la variación de precios acumulada de dos meses anteriores.

Con esta última medición, la inflación interanual se ubicó en el 33,4%. El mecanismo de actualización mensual garantiza que las prestaciones previsionales acompañen la evolución mensual del índice general de precios.

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¿Cómo impacta el bono extraordinario en los haberes superiores a la mínima?

El bono de $70.000 se acredita en forma completa para todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de $444.027,73. Para los beneficiarios que cobran un importe mensual superior a esa cifra, se liquida un bono proporcional.

El valor del subsidio equivale a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el techo de $514.027,73. Por ejemplo, quien perciba un haber básico de $480.000 cobrará un haber complementario de $34.027,73. Aquellos jubilados que superen los $514.027,73 no percibirán el refuerzo económico.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados el haber de noviembre por DNI?

El cronograma oficial de ANSES para el cobro del haber con aumento y bono se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

En pocas palabras

  • Jubilados ANSES: Cobrarán un aumento del 1,9% en noviembre de 2026.
  • Haber mínimo: Alcanzará los $514.027,73 con bono incluido.
  • Cronograma de cobro: Se definirá por terminación de DNI en noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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