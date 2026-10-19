Jubilados ANSES noviembre 2026: cuánto cobran con el nuevo aumento

Con esta última medición, la inflación interanual se ubicó en el 33,4%. El mecanismo de actualización mensual garantiza que las prestaciones previsionales acompañen la evolución mensual del índice general de precios.

Javier Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados de ANSES en noviembre: cuánto se cobra

¿Cómo impacta el bono extraordinario en los haberes superiores a la mínima?

El bono de $70.000 se acredita en forma completa para todos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de $444.027,73. Para los beneficiarios que cobran un importe mensual superior a esa cifra, se liquida un bono proporcional.

El valor del subsidio equivale a la diferencia exacta necesaria para alcanzar el techo de $514.027,73. Por ejemplo, quien perciba un haber básico de $480.000 cobrará un haber complementario de $34.027,73. Aquellos jubilados que superen los $514.027,73 no percibirán el refuerzo económico.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados el haber de noviembre por DNI?

El cronograma oficial de ANSES para el cobro del haber con aumento y bono se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: