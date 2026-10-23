En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Haberes

La ANSES confirmó los montos del bono proporcional de octubre para jubilados

El organismo previsional comenzó con la liquidación de haberes superiores a la mínima y ratificó la escala del refuerzo de ingresos. Quiénes cobran la suma completa de $70.000 y cómo quedan las escalas para el resto de las jubilaciones.

Confirman los montos del bono proporcional de octubre para jubilados (Foto: A24.com).

Confirman los montos del bono proporcional de octubre para jubilados (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó la liquidación mensual de los haberes que superan el piso previsional en octubre de 2026, confirmando el pago de un bono proporcional de hasta $70.000 para quienes perciben menos del tope de $505.748,51 bruto.

Leé también Atención AUH: el trámite clave en Mi ANSES para no cobrar de menos
El trámite que se debe hacer en Mi ANSES para no cobrar de menos por la AUH (Foto: A24.com).

De esta manera, un jubilado que cobra el haber mínimo de $435.748,51 percibirá el bono completo de $70.000 (alcanzando un total bruto de $505.748,51), mientras que quienes superen dicho monto recibirán una suma proporcional decreciente que va desde los $60.000 hasta los $10.000 de bolsillo.

¿Cómo se calcula el monto del bono proporcional para jubilados en octubre?

Mediante el Decreto 1108/2026, el Gobierno nacional ratificó la vigencia del refuerzo económico de ANSES con un tope máximo de $70.000. Sin embargo, para los titulares que cobran por encima del haber mínimo, la asignación del plus se realiza de forma variable hasta llegar al límite bruto fijado en $505.748,51.

La escala oficial de liquidación según los haberes brutos mensuales se distribuye de la siguiente manera:

  • Haber de $435.748,51: recibe el bono completo de $70.000.

  • Haber de $445.748,51: recibe un bono proporcional de $60.000.

  • Haber de $455.748,51: recibe un bono proporcional de $50.000.

  • Haber de $465.748,51: recibe un bono proporcional de $40.000.

  • Haber de $475.748,51: recibe un bono proporcional de $30.000.

  • Haber de $485.748,51: recibe un bono proporcional de $20.000.

  • Haber de $495.748,51: recibe un bono proporcional de $10.000.

JUUBILADOS de ANSES en octubre: cómo cobrar el PLUS por cónyuge

JUUBILADOS de ANSES en octubre: cómo cobrar el PLUS por cónyuge

¿De cuánto es el aumento por movilidad de la ANSES en octubre?

Durante este período, la ANSES aplicó un incremento por movilidad del 1,66% sobre las prestaciones previsionales, fijando la jubilación mínima en $435.748,51 (frente a los $428.633,20 percibidos en septiembre). Sin embargo, al mantenerse congelado el bono extraordinario en $70.000 desde marzo de 2024, el aumento efectivo sobre el ingreso consolidado resultó del 1,43%.

Es fundamental considerar las deducciones aplicables sobre el haber bruto final:

  • Deducciones de ley: sobre el haber base se aplican las retenciones correspondientes a PAMI (3%), cuotas de moratorias previsionales u otros descuentos específicos.

  • Monto neto de bolsillo: la suma de bolsillo resulta de restar los aportes de PAMI y descuentos al haber básico, adicionando luego el 100% del bono proporcional asignado (el cual no está sujeto a descuentos).

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el bono extraordinario de la ANSES?

El refuerzo de ingresos está dirigido a los beneficiarios del sistema previsional que perciben montos por debajo del techo fijado por el organismo estatal:

  • Titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA: cobran el total de $70.000 si perciben la mínima o la diferencia proporcional si su haber supera dicho piso sin alcanzar el límite de $505.748,51.

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): perciben el bono integrado a su haber líquido.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): reciben la acreditación del plus extraordinario de forma automática junto con su haber mensual.

¿Dónde y cómo consultar el recibo de sueldo para verificar el bono de la ANSES?

Los jubilados y pensionados pueden verificar el importe neto asignado y el desglose de su liquidación directamente en el sistema del organismo:

  • Ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES o desde la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar recibo de haberes.

  • Seleccionar el período correspondiente a octubre de 2026 para descargar o visualizar la liquidación donde figurará el ítem correspondiente al bono proporcional.

Calendario de cobro de octubre para haberes superiores a la mínima

La ANSES efectúa las acreditaciones para los jubilados que superan el haber mínimo según el siguiente cronograma por terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES: fechas y monto para cobrar el aguinaldo de diciembre
La ANSES fijó los nuevos topes del SUAF para noviembre: quiénes pierden la asignación por hijo
ANSES: feriados de noviembre y fechas de cobro

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar