La ANSES confirmó los montos del bono proporcional de octubre para jubilados

Haber de $435.748,51: recibe el bono completo de $70.000.

Haber de $445.748,51: recibe un bono proporcional de $60.000.

Haber de $455.748,51: recibe un bono proporcional de $50.000.

Haber de $465.748,51: recibe un bono proporcional de $40.000.

Haber de $475.748,51: recibe un bono proporcional de $30.000.

Haber de $485.748,51: recibe un bono proporcional de $20.000.

Haber de $495.748,51: recibe un bono proporcional de $10.000.

JUUBILADOS de ANSES en octubre: cómo cobrar el PLUS por cónyuge

¿De cuánto es el aumento por movilidad de la ANSES en octubre?

Durante este período, la ANSES aplicó un incremento por movilidad del 1,66% sobre las prestaciones previsionales, fijando la jubilación mínima en $435.748,51 (frente a los $428.633,20 percibidos en septiembre). Sin embargo, al mantenerse congelado el bono extraordinario en $70.000 desde marzo de 2024, el aumento efectivo sobre el ingreso consolidado resultó del 1,43%.

Es fundamental considerar las deducciones aplicables sobre el haber bruto final:

Deducciones de ley: sobre el haber base se aplican las retenciones correspondientes a PAMI (3%), cuotas de moratorias previsionales u otros descuentos específicos.

Monto neto de bolsillo: la suma de bolsillo resulta de restar los aportes de PAMI y descuentos al haber básico, adicionando luego el 100% del bono proporcional asignado (el cual no está sujeto a descuentos).

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el bono extraordinario de la ANSES?

El refuerzo de ingresos está dirigido a los beneficiarios del sistema previsional que perciben montos por debajo del techo fijado por el organismo estatal:

Titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA: cobran el total de $70.000 si perciben la mínima o la diferencia proporcional si su haber supera dicho piso sin alcanzar el límite de $505.748,51.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): perciben el bono integrado a su haber líquido.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): reciben la acreditación del plus extraordinario de forma automática junto con su haber mensual.

¿Dónde y cómo consultar el recibo de sueldo para verificar el bono de la ANSES?

Los jubilados y pensionados pueden verificar el importe neto asignado y el desglose de su liquidación directamente en el sistema del organismo:

Ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES o desde la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

Dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar recibo de haberes .

Seleccionar el período correspondiente a octubre de 2026 para descargar o visualizar la liquidación donde figurará el ítem correspondiente al bono proporcional.

Calendario de cobro de octubre para haberes superiores a la mínima

La ANSES efectúa las acreditaciones para los jubilados que superan el haber mínimo según el siguiente cronograma por terminación de DNI: