En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Olbigatorio

Atención AUH: el trámite clave en Mi ANSES para no cobrar de menos

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró qué requisito deben cumplir los titulares de la Asignación Universal por Hijo para no sufrir un descuento automático en sus haberes.

El trámite que se debe hacer en Mi ANSES para no cobrar de menos por la AUH (Foto: A24.com).

El trámite que se debe hacer en Mi ANSES para no cobrar de menos por la AUH (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que opten por percibir sus haberes a través de billeteras virtuales dejan de cobrar el adicional por zona desfavorable.

Leé también Jubilaciones y AUH de ANSES en noviembre: confirman aumentos, extras y fechas de cobro
Jubilaciones y AUH de ANSES en noviembre: confirman aumentos, extras y fechas de cobro por DN

Para mantener este haber diferencial de bolsillo, el organismo previsional establece como requisito indispensable que la acreditación se realice mediante una cuenta bancaria tradicional y que el código postal declarado coincida con las jurisdicciones alcanzadas.

¿Por qué se pierde el plus por zona desfavorable al cobrar AUH por billetera virtual?

El adicional por zona austral fue diseñado para compensar el costo de vida superior en el sur del país. Sin embargo, la normativa vigente de la ANSES estipula que las plataformas de pago digitales o billeteras virtuales no están contempladas dentro del esquema de liquidación de este suplemento específico.

Al optar por la acreditación en una billetera virtual, el sistema liquida únicamente el valor general de la prestación, omitiendo el cálculo del diferencial geográfico. Para evitar la pérdida de este dinero de bolsillo, el organismo recomienda a los beneficiarios mantener o seleccionar una cuenta bancaria institucional como vía de cobro.

¿Cuáles son los requisitos y provincias que reciben el adicional por zona austral?

Según la Resolución 283/2026, el diferencial para los titulares de la AUH abarca a las siguientes jurisdicciones:

  • Provincias alcanzadas: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

  • Localidades bonaerenses: Partido de Carmen de Patagones.

Además de contar con una cuenta de cobro en una entidad bancaria, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones administrativas:

  • Domicilio acreditado: el Código Postal (CP) registrado en la base de datos oficial debe corresponder a la zona beneficiada.

  • Consulta de datos: la verificación del domicilio se realiza ingresando a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo liquidan los montos de la AUH en mano con y sin el plus geográfico?

El haber total de la AUH se liquida bajo la modalidad mensual dividida entre el cobro directo y la retención para la libreta de asignación:

  • AUH sin zona desfavorable (Valor General):

    • Monto neto de bolsillo (80%): acreditación directa en la cuenta mensual.

    • Monto retenido (20%): acumulado para su cobro tras la presentación de la Libreta AUH de salud y educación.

  • AUH con plus por zona desfavorable (Zona Austral por Banco):

    • Monto neto de bolsillo (80% diferencial): acreditación mensual con el suplemento geográfico incluido.

    • Monto retenido (20% diferencial): saldo retenido calculado sobre el haber total con el plus incorporado.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas encuadrados en el SUAF, la cobertura del adicional se expande a un número mayor de regiones según la escala correspondiente.

¿Cómo cambiar el medio de pago en Mi ANSES para volver a cobrar el plus bancario?

Quienes perciben su prestación en una billetera virtual y necesiten modificar el canal de acreditación para recuperar el beneficio geográfico deben realizar el trámite digitalmente:

  • Ingresar a la web o app oficial de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder al menú Cobros y seleccionar la opción Cambiar lugar de cobro.

  • Elegir el medio deseado (CBU de la cuenta bancaria del titular).

  • Confirmar el trámite.

La gestión administrativa para la modificación del punto de cobro tiene un tiempo de procesamiento que podría demorarse entre 60 y 90 días en verse reflejado en las liquidaciones mensuales del organismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
Confirman un extra para AUH de ANSES de $59.000: cuáles son los requisitos
Cambios en la AUH de ANSES: el Gobierno confirmó los nuevos montos
Jubilados y AUH de ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 21 de noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar