Atención AUH: el trámite clave en Mi ANSES para no cobrar de menos

¿Cuáles son los requisitos y provincias que reciben el adicional por zona austral?
Según la Resolución 283/2026, el diferencial para los titulares de la AUH abarca a las siguientes jurisdicciones:
-
Provincias alcanzadas: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
-
Localidades bonaerenses: Partido de Carmen de Patagones.
Además de contar con una cuenta de cobro en una entidad bancaria, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones administrativas:
-
Domicilio acreditado: el Código Postal (CP) registrado en la base de datos oficial debe corresponder a la zona beneficiada.
-
Consulta de datos: la verificación del domicilio se realiza ingresando a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
¿Cómo liquidan los montos de la AUH en mano con y sin el plus geográfico?
El haber total de la AUH se liquida bajo la modalidad mensual dividida entre el cobro directo y la retención para la libreta de asignación:
En el caso de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas encuadrados en el SUAF, la cobertura del adicional se expande a un número mayor de regiones según la escala correspondiente.
¿Cómo cambiar el medio de pago en Mi ANSES para volver a cobrar el plus bancario?
Quienes perciben su prestación en una billetera virtual y necesiten modificar el canal de acreditación para recuperar el beneficio geográfico deben realizar el trámite digitalmente:
-
Ingresar a la web o app oficial de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Acceder al menú Cobros y seleccionar la opción Cambiar lugar de cobro.
-
Elegir el medio deseado (CBU de la cuenta bancaria del titular).
-
Confirmar el trámite.
La gestión administrativa para la modificación del punto de cobro tiene un tiempo de procesamiento que podría demorarse entre 60 y 90 días en verse reflejado en las liquidaciones mensuales del organismo.