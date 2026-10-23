Atención AUH: el trámite clave en Mi ANSES para no cobrar de menos

¿Cuáles son los requisitos y provincias que reciben el adicional por zona austral?

Según la Resolución 283/2026, el diferencial para los titulares de la AUH abarca a las siguientes jurisdicciones:

Provincias alcanzadas: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Localidades bonaerenses: Partido de Carmen de Patagones.

Además de contar con una cuenta de cobro en una entidad bancaria, los titulares deben cumplir con las siguientes condiciones administrativas:

Domicilio acreditado: el Código Postal (CP) registrado en la base de datos oficial debe corresponder a la zona beneficiada.

Consulta de datos: la verificación del domicilio se realiza ingresando a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo liquidan los montos de la AUH en mano con y sin el plus geográfico?

El haber total de la AUH se liquida bajo la modalidad mensual dividida entre el cobro directo y la retención para la libreta de asignación:

AUH sin zona desfavorable (Valor General): Monto neto de bolsillo (80%): acreditación directa en la cuenta mensual. Monto retenido (20%): acumulado para su cobro tras la presentación de la Libreta AUH de salud y educación.

AUH con plus por zona desfavorable (Zona Austral por Banco): Monto neto de bolsillo (80% diferencial): acreditación mensual con el suplemento geográfico incluido. Monto retenido (20% diferencial): saldo retenido calculado sobre el haber total con el plus incorporado.



En el caso de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas encuadrados en el SUAF, la cobertura del adicional se expande a un número mayor de regiones según la escala correspondiente.

¿Cómo cambiar el medio de pago en Mi ANSES para volver a cobrar el plus bancario?

Quienes perciben su prestación en una billetera virtual y necesiten modificar el canal de acreditación para recuperar el beneficio geográfico deben realizar el trámite digitalmente:

Ingresar a la web o app oficial de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder al menú Cobros y seleccionar la opción Cambiar lugar de cobro .

Elegir el medio deseado (CBU de la cuenta bancaria del titular).

Confirmar el trámite.

La gestión administrativa para la modificación del punto de cobro tiene un tiempo de procesamiento que podría demorarse entre 60 y 90 días en verse reflejado en las liquidaciones mensuales del organismo.