A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Terrible impacto

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: "Una lesión importante en..."

Fabián Gianola sufrió un fuerte accidente tras ser atropellado por un auto mientras caminaba por la vía pública y será operado en las próximas horas.

20 oct 2026, 17:51
Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: Una lesión importante en...

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: "Una lesión importante en..."

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: Una lesión importante en...

Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: "Una lesión importante en..."

Fabián Gianola sufrió este 19 de octubre un accidente en Zona Norte, luego de ser atropellado por un auto mientras caminaba por la vía pública.

Pablo Layus, en PrimiciasYa (América TV), dio a conocer la noticia y brindó detalles sobre lo ocurrido y el estado de salud del actor.

Leé también

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: "Fue lo más fuerte que viví"

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: Fue lo más fuerte que viví

"Lo atropello un auto cerquita de un shopping, estaba caminando, cruzando la calle, un auto dobló y lo chocó. Una lesión importante en su brazo, al punto que deberá ser operado mañana", explicó en el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura.

Debido a la lesión y a la intervención quirúrgica prevista, Gianola deberá suspender la función teatral que tenía programada, por lo que el accidente también afectará sus compromisos laborales.

El posteo de Fabián Gianola

A través de su cuenta de Instagram, Fabián Gianola compartió una publicación pasadas las 13 horas, en la que quedó reflejado el encuentro con una médica que lo atendió tras el accidente que sufrió en Zona Norte.

"Ayer en el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza", escribió la profesional de la salud junto a una imagen con el actor. Por su parte, Gianola le respondió con cariño y agradecimiento: " Gracias Dra. genia".

En la fotografía se lo puede ver sonriente y de buen ánimo, con el brazo derecho enyesado, una imagen que mostró cómo se encontraba después del episodio. Mientras se aguarda su intervención quirúrgica, el actor también deberá reorganizar sus compromisos laborales y suspender la función teatral que tenía prevista.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fabián Gianola

Lo más visto