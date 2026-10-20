Atropellaron a Fabián Gianola y deberá ser operado: "Una lesión importante en..."

El posteo de Fabián Gianola

A través de su cuenta de Instagram, Fabián Gianola compartió una publicación pasadas las 13 horas, en la que quedó reflejado el encuentro con una médica que lo atendió tras el accidente que sufrió en Zona Norte.

"Ayer en el consultorio, una visita inesperada. Gracias por la confianza", escribió la profesional de la salud junto a una imagen con el actor. Por su parte, Gianola le respondió con cariño y agradecimiento: " Gracias Dra. genia".

En la fotografía se lo puede ver sonriente y de buen ánimo, con el brazo derecho enyesado, una imagen que mostró cómo se encontraba después del episodio. Mientras se aguarda su intervención quirúrgica, el actor también deberá reorganizar sus compromisos laborales y suspender la función teatral que tenía prevista.