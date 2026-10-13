Cómo sigue la causa de Joaquín Levinton tras las presentación de un escrito por parte de su denunciante

En medio de la incertidumbre por la decisión de Paula, Mauro Szeta reconoció que todavía no trascendieron los motivos que la llevaron a postergar la instancia judicial. “No sabemos la motivación, si es un tema de salud, cuál es el argumento. Pero lo cierto es que hoy era el día clave donde tenía que ratificar la denuncia contra Joaquín Levinton”, señaló al analizar lo sucedido.

De acuerdo con la información que trascendió, uno de los motivos detrás de la postergación estaría relacionado con que la joven todavía no habría resuelto “qué abogada la va a representar” en el proceso.

Por su parte, tras conocerse la denuncia, Joaquín Levinton dio su versión de los hechos y sostuvo que la mujer mantiene una conducta de hostigamiento hacia él desde hace años. Según sus palabras, "esta mujer lo hostiga, lo acosa y lo persigue desde hace siete años".

Cuál fue la denuncia de Paula contra Joaquín Levinton

Paula, la supuesta expareja de Joaquín Levinton, hizo pública la denuncia penal que presentó contra el líder de Turf por presunto abuso sexual con acceso carnal, violencia física y psicológica, amenazas y filmaciones sin su consentimiento. La mujer relató su caso en A la Barbarossa (Telefe) y aseguró haber vivido “cinco años” de episodios que la llevaron a romper el silencio.

Según trascendió, la presentación formal fue realizada el 28 de septiembre pasado ante una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su relato, Paula sostuvo que sufrió hostigamientos, agresiones y amenazas durante una relación que, según ella, se extendió entre 2015 y 2020. Además, afirmó que el músico la habría obligado a consumir sustancias y a grabar videos de contenido sexual, y que habría registrado encuentros íntimos sin su autorización.

La denunciante también reveló que no es la primera vez que lleva el caso a la Justicia: había iniciado una causa en 2022, que fue archivada por falta de pruebas. Ahora decidió reactivar y ampliar la denuncia para visibilizar lo que asegura haber padecido. “Es un monstruo disfrazado de buena persona”, expresó en su entrevista, visiblemente conmovida.

Tras la repercusión del caso, Joaquín Levinton salió a negar categóricamente las acusaciones a través de sus redes sociales. El cantante aseguró que Paula nunca fue su pareja, que el vínculo fue “circunstancial” y de muy corta duración, y que la mujer lo acosa desde hace años. También sostuvo que la denuncia anterior fue desestimada tras presentar pruebas.

Por el momento, la causa se encuentra en instancia de investigación y no hay condena contra el artista.