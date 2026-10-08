Daniel Osvaldo reveló el curioso origen de la infección que terminó en su preocupante internación

Y remarcó sobre la conversación con el exfutbolista: "Estuve charlando con él ayer y me decía que la infección entró por el pulmón derecho y que los médicos le dijeron una y otra vez que si no hubiera hecho la actividad física que hizo en su vida problablemente la historia no la podía contar".

En ese sentido, la periodista reveló lo que inició la complicación en la salud del exdelantero sumado también a sus defensas bajas: "¿Saben qué causó la infección? Por una carie provocó la infección de Daniel Osvaldo que todavía lo tiene hospitalizado. Una carie no curada a tiempo devino en una infección pulmonar, esto es lo que él mismo me manifestaba".

"Le extrajeron la muela y empezó a mejorar y están realizando estudios a ver si pudo haber otra cosa más que provocó la infección. El cuidado bucal es clave pero miren al punto que puede generarte correr riesgo tu vida", observó la conductora.

Y también señaló sobre la decisión que tomó Daniel Osvaldo de cara al futuro después de este gran susto que pasó en cuanto a su salud: "El tabaquismo no ayudaba a su condición, es cierto, y él me decía que no iba a fumar nunca más y que esto le hizo revisar comportamientos y el estilo de vida", concluyó la periodista.

El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo

A fines de septiembre, la familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado desde la cuenta de Instagram del exfutbolista donde se explicó su estado de salud ante las versiones que surgieron sobre su internación.

"Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)", señalaron.

"Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón", detallaron en el escrito.

Y se remarcó que se le realizaron estudios y que se aguarda por los resultados: "Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta", explicaron.