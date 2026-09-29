La familia de Daniel Osvaldo desmintió versiones sobre su salud y lanzó un fuerte pedido: "Sufriendo"

En ese sentido, la familia cuestionó la difusión de versiones que consideró erróneas y alarmantes: "Lamentablemente (algunos) han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información".

Luego, llevaron tranquilidad respecto del estado actual del exfutbolista y negaron varias de las versiones que habían circulado sobre su aspecto y su cuadro de salud.

"Para llevar tranquilidad a todos/as los que nos escriben, queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon (reiteramos, solo en algunos medios, ya que la mayoría fueron sumamente respetuosos y estamos muy agradecidos por ello)", señalaron.

De acuerdo con el comunicado, el exjugador se encuentra internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural. La familia explicó cómo se llegó al diagnóstico después de varios días de malestar.

"Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón", detallaron.

Los médicos debieron realizarle una intervención para limpiar la zona afectada y, posteriormente, tomaron muestras que serán analizadas para determinar con precisión cuál es el origen de la infección.

Por el momento, esos estudios son fundamentales para definir el diagnóstico y el tratamiento que deberá seguir. "Nos explicaron que los mismos llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta", agregaron.

En medio de la preocupación por su salud, la familia también destacó especialmente la atención que está recibiendo Osvaldo en el sistema público de salud. "Queremos aprovechar este momento para agradecer profundamente el excelente trabajo, la dedicación y el amor que demuestra todo el equipo médico de la salud pública que lo está atendiendo", expresaron.

Por último, los familiares del exfutbolista hicieron un pedido a los medios y a quienes replican información sobre su estado de salud, especialmente mientras esperan los resultados que permitirán conocer con mayor precisión el origen de la infección.

"Les pedimos amablemente prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre en que del otro lado hay seres queridos sufriendo. Agradecemos infinitamente tantos mensajes de apoyo, cariño y fuerza que nos llegan constantemente", concluyeron.

Cuál fue el contundente pedido de Ana Oertlinger, la expareja de Daniel Osvaldo, en medio de la preocupación por su salud

La internación de Daniel Osvaldo despertó preocupación y generó una fuerte repercusión en las últimas horas. En medio de la atención que provocó la situación del exfutbolista, Ana Oertlinger, expareja del exjugador y madre de Gianluca, su hijo mayor, utilizó sus redes sociales para hacer un pedido puntual a los medios.

A través de su cuenta de X, Oertlinger se dirigió directamente a periodistas y productores que intentaron comunicarse con ella para conocer su postura sobre la situación. “A periodistas y productores: por favor les pido que dejen de llamarme y mandar mensajes. Realmente no tengo nada que decir o aportar”, escribió.

Luego, la expareja de Osvaldo explicó los motivos que la llevaron a realizar ese pedido y remarcó la incomodidad que le genera ser consultada por el estado de salud del padre de su hijo: “Sepan comprender que es muy incómodo que me pregunten por algo tan delicado como la salud de mi exmarido y padre de mi hijo. Respetemos el momento. Gracias”.

La relación entre Oertlinger y Osvaldo estuvo marcada en el pasado por distintos conflictos que tomaron estado público, entre ellos una disputa vinculada a la cuota alimentaria de Gianluca. En esta ocasión, sin embargo, la madre del joven prefirió mantenerse al margen de la situación y evitó dar detalles sobre el estado de salud del exfutbolista.

De esta manera, Oertlinger dejó en claro que no tiene intención de pronunciarse sobre la internación de Osvaldo y pidió que tanto ella como su entorno puedan atravesar este momento con privacidad y sin recibir nuevas consultas periodísticas.