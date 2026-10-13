El calvario de Mónica Guido: internada, sedada y con pronóstico reservado

Los problemas de salud que cambiaron la vida de Mónica Guido

Los problemas de salud de Mónica Guido comenzaron a complicarse hace más de una década. En 2014 sufrió una lesión en un hombro que derivó en una tendinitis severa.

Se sometió a una cirugía para intentar recuperarse, pero los resultados no fueron los esperados y quedó con secuelas que afectaron su independencia.

Los dolores crónicos empezaron a limitarla en su día a día y, sobre todo, en su trabajo. Una de sus últimas apariciones televisivas fue en 2005, cuando participó en un episodio de Casados con Hijos. Al no poder aceptar propuestas laborales, tuvo que buscar otras alternativas para ganarse la vida. Hoy, Guido pelea por salir de la internación y volver a su casa.