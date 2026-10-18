El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Triste por verlo a mi papá así"

“Se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento. Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, manifestó.

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La felicidad de India Ortega por el casamiento de su padre y Julieta Prandi que terminó en tristeza

Las declaraciones de India cobran especial relevancia porque, apenas unas semanas atrás, había expresado públicamente su alegría por el matrimonio de su padre con la modelo.

“La ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad me pone feliz haber podido estar acá. Julieta es una persona increíble que le hace muy bien a mi papá, lo veo contento a él y es buenísimo”, había asegurado en aquel momento.

Su hermano Bautista también había celebrado la unión, dejando en evidencia el cariño que ambos sentían por Prandi y la felicidad que les generaba ver a su padre enamorado.

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente. Según las versiones que trascendieron, habría sido Julieta quien tomó la decisión de terminar la relación y le pidió al cantante que abandonara la vivienda que compartían.

Ahora, las palabras de India reflejan el desconcierto familiar ante una separación que llegó cuando todavía estaba muy presente la felicidad por el reciente casamiento.

Su testimonio completo podrá verse este domingo en Infama, por América TV, donde contará cómo vive este inesperado momento personal y familiar.