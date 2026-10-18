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El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Triste por verlo a mi papá así"

La hija de Emanuel Ortega rompió el silencio tras la inesperada ruptura del cantante y la modelo, a menos de un mes de su casamiento. En una entrevista con Infama, reveló cómo atraviesa su familia este difícil momento.

18 oct 2026, 08:38
El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: Triste por verlo a mi papá así

El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Triste por verlo a mi papá así"

El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: Triste por verlo a mi papá así

El dolor de India Ortega por la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "Triste por verlo a mi papá así"

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones y sorprendió especialmente por haberse producido a menos de un mes de su casamiento. En medio de las versiones sobre el final de la relación, India Ortega, hija del cantante y Ana Paula Dutil, rompió el silencio y expresó su tristeza por la situación que atraviesa su padre.

En una entrevista para Infama (América TV), la joven habló sobre el impacto que tuvo la ruptura en su familia y reconoció que nadie esperaba semejante desenlace.

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“Un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”, expresó India en el adelanto de la entrevista que se verá este domingo 18 de octubre.

La joven, que mantenía una excelente relación con Prandi al igual que su hermano Bautista, no ocultó su angustia por el presente sentimental de Emanuel.

“Se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento. Triste, por verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera”, manifestó.

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La felicidad de India Ortega por el casamiento de su padre y Julieta Prandi que terminó en tristeza

Las declaraciones de India cobran especial relevancia porque, apenas unas semanas atrás, había expresado públicamente su alegría por el matrimonio de su padre con la modelo.

“La ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad me pone feliz haber podido estar acá. Julieta es una persona increíble que le hace muy bien a mi papá, lo veo contento a él y es buenísimo”, había asegurado en aquel momento.

Su hermano Bautista también había celebrado la unión, dejando en evidencia el cariño que ambos sentían por Prandi y la felicidad que les generaba ver a su padre enamorado.

Sin embargo, el panorama cambió abruptamente. Según las versiones que trascendieron, habría sido Julieta quien tomó la decisión de terminar la relación y le pidió al cantante que abandonara la vivienda que compartían.

Ahora, las palabras de India reflejan el desconcierto familiar ante una separación que llegó cuando todavía estaba muy presente la felicidad por el reciente casamiento.

Su testimonio completo podrá verse este domingo en Infama, por América TV, donde contará cómo vive este inesperado momento personal y familiar.

     

 

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